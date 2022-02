Laboratorio di Arteterapia per bambini a Pescara: come partecipare

PESCARA – Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di arteterapia per bambini a cura di Ars Loci – Percorsi e luoghi di Arteterapia, tramite la collaborazione dell’associazione TeAtelier Presso il Piccolo Teatro Guascone in via dei Marsi 41 Pescara. Laboratorio di gruppo: incontri con piccoli gruppi, strutturati per età

FINALITA’ DEL LABORATORIO

Le attività di Arteterapia si svolgono nel nostro laboratorio e hanno come scopo il benessere del bambino.

L’arteterapia è usata con i bambini

• per aiutarli a migliorare le loro abilità scolastiche

• per potenziare la propria autostima

• per sostenere la crescita personale

• per aiutarli in situazioni difficili, di stress e di trauma

• per stimolare la propria creatività come risorsa personale attraverso l’uso delle mani e l’utilizzo di tecniche proprie dell’arte visiva: disegno, pittura, scultura, il plasmare materiale malleabile e l’utilizzo delle fiabe e del gioco (uso di burattini e maschere)

• per favorire quindi l’espressione spontanea, la crescita, il gioco, la comunicazione

In un luogo protetto e rassicurante, i bambini attraverso l’utilizzo di tantissimi materiali e tecniche artistiche e non solo, saranno liberi di esprimersi spontaneamente e sperimentarsi con la propria creatività.

Percorso condotto dalla Psicologa, Psicoterapeuta e Arteterapeuta Maria Elena D’Amico e dall’Arteterapeuta e artista visuale Guendalina Ravazzoni.

Durata: n.4 laboratori a cadenza settimanale di 1 ora

Data e ora da concordare (dal mese di marzo). Obbligo di prenotazione nel rispetto delle normative covid-19 vigenti è richiesta la tessera associativa TeAtelier per l’iscrizione.

PER ISCRIZIONI O INFORMAZIONI

Cell: 339/7203772

Mail: arsloci.lab@gmail.com

Consultare la pagina facebook: ARS LOCI Percorsi e Luoghi di Arteterapia https://www.facebook.com/arsloci.arteterapia/