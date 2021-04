Lab to Farm, dal laboratorio al campo, evento online: ecco quando

Quale innovazione per l’agricoltura italiana? L’evento si terrà martedì 13 aprile in streaming sulla piattaforma Webex

AVEZZANO – Lab to Farm, dal laboratorio al campo. Quale innovazione per l’agricoltura italiana? Se ne parlerà online martedì 13 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in streaming sulla piattaforma Webex

Per iscriversi e partecipare: https://assobiotec.federchimica.it/agenda/tutti-gli-eventi/2021/04/13/default-calendar/lab-to-farm-dal-laboratorio-al-campo.-quale-innovazione-per-l-agricoltura-italiana

L’agricoltura italiana si trova ad affrontare una serie di situazioni critiche, non ultima l’epidemia di Covid-19. Di fronte a un quadro complesso e sfaccettato, il settore agricolo è chiamato oggi a riscoprire il concetto di resilienza, intesa come la capacità di un settore economico di prevenire, resistere, assorbire, adattare, rispondere e riprendersi in modo positivo di fronte ai rischi e ai momenti di crisi.

Con questo evento Confagricoltura e Federchimica Assobiotec vogliono provare a comprendere se una rapida ed efficiente integrazione della ricerca e dell’innovazione – specie nell’ambito delle scienze della vita e delle più recenti tecniche applicate alla genetica vegetale – possa contribuire a rafforzare la resilienza del sistema agricolo nazionale, a beneficio dei produttori, della filiera agroalimentare, dell’ambiente e dei consumatori.

PROGRAMMA

Modera Emanuele Bompan – Direttore Magazine “Materia Rinnovabile”

● 10.30 – 11.20 Prospettiva di ricerca e di innovazione

Cosa possiamo aspettarci dalla ricerca e quali condizioni si devono verificare perché l’innovazione passi rapidamente dal laboratorio ai campi?

Luigi Cattivelli – Direttore del Centro di ricerca per la genomica e la bioinformatica – CREA – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Mario Pezzotti – Dipartimento di Biotecnologie, Università degli Studi di Verona – Dirigente del Centro Ricerca e Innovazione, Fondazione Edmund Mach

Fabio Veronesi – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia – Membro del panel GMO, EFSA European Food Safety Authority

● 11.20 – 12.10 Prospettive politiche ed economiche

Quali misure è necessario mettere in atto per assicurare un trasferimento tecnologico efficace dal laboratorio al campo, passando per la possibilità di sperimentare senza vincoli eccessivi? Quali risorse e quale contesto operativo per la ricerca?

Massimiliano Giansanti – Presidente Confagricoltura

Riccardo Palmisano – Presidente Federchimica Assobiotec

Angelo Riccaboni – Presidente Fondazione PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)

Herbert Dorfmann – Deputato al Parlamento Europeo – Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

● Conclusione

Francesco Battistoni – Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole, alimentari e forestali

La partecipazione è libera previa registrazione. Per registrarsi è necessario cliccare sul bottone “Iscriviti” e compilare il form.