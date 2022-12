“La vetrina più bella di Natale”, contest natalizio a Chieti 2022

CHIETI – Contest natalizio dedicato al commercio cittadino, con “La vetrina più bella di Natale”, quello lanciato in occasione dell’ultimo Tavolo del Commercio. Le segnalazioni, documentate da foto e informazioni sul negozio prescelto, possono essere fatte via mail all’indirizzo lavetrinapiubella@comprateatino.it che sarà attivo fino all’Epifania.

“Abbiamo voluto dare voce alla città, per accendere l’attenzione anche sulle vetrine di Natale che il nostro comparto commerciale ha preparato per abbellire la città e rendere più allegro e accogliente lo shopping nei nostri negozi – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – La decisione di fare il contest è maturata nell’ambito del tavolo del Commercio della città, l’abbiamo costruita con le associazioni di categoria e con i soggetti che ne fanno parte e alla città chiediamo di scegliere fra quelle di tutta la città, la vetrina più bella o, più particolare. Non si tratta di un concorso, ad assegnare un premio simbolico in base agli input ricevuti sarà il tavolo del Commercio, ci interessa effettuare quest’azione promozionale per agevolare lo shopping in città e sostenerlo, facendo in modo che la gente venga a Chieti a fare compere, o resti a fare acquisti sul nostro territorio che va sostenuto e promosso, soprattutto in questo momento post pandemico e di crisi economica. Per tale ragione abbiamo inserito l’iniziativa nell’azione di promozione del commercio di prossimità, #CompraTeatino, che punta proprio a sostenere e alimentare il comparto della città, il suo centro commerciale naturale. Siamo certi che la città saprà raccogliere questa esigenza e partecipi attivamente sia al contest, sia alla campagna di spesa locale, soprattutto in occasione di questo Natale”.