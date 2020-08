“La terra è di chi la canta”, contest fotografico di Nonsolomusica Radio

Gli appassionati di fotografia, potranno spedire il loro materiale entro il 7 settembre 2020. Ecco tutte le informazioni per poter partecipare al contest

SAN SALVO – Grandi novità per gli appassionati di fotografia grazie a Nonsolomusica Radio. La cantautrice Lara Molino insieme al team di Nonsolomusica, ha ideato e organizzato il nuovo contest fotografico “La terra è di chi la canta”. E’ aperto a tutti gli amanti e appassionati di fotografia, professionisti e non. La partecipazione al contest è completamente gratuita. Da oggi, 7 agosto fino al 7 settembre, chi desidera potrà iscriversi e partecipare spedendo al massimo due foto, a colori o in bianco/nero.

Il regolamento-scheda d’iscrizione, è scaricabile sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, si può trovare sul link: http://www.laramolino.it/argomenti_View.aspx?Articleid=374 oppure si può richiedere a: nonsolomusica.comunicazione@gmail.com

Il particolare titolo, “La terra è di chi la canta”, è anche il titolo del nuovo singolo della cantautrice Lara Molino che uscirà in autunno in tutta Italia e sarà disponibile sulle piattaforme digitali.

Ecco le bellissime opportunità che offre questo straordinario e innovativo contest:

Le più belle fotografie tra quelle pervenute, scelte da una giuria di esperti e professionisti, saranno pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram di Nonsolomusica Radio;

Le 3 foto più votate dai giurati del contest, saranno spedite alla redazione della pregevole e storica rivista cartacea ”D’Abruzzo” (Edizioni Menabò) che sceglierà a sua discrezione la più rappresentativa e la pubblicherà sul numero autunnale della rivista;

Infine, le foto più apprezzate dalla giuria, dal team di Nonsolomusica Radio e dalla cantautrice Lara Molino, autrice e interprete della canzone “La terra è di chi la canta”, faranno parte del VIDEO MUSICALE della canzone che verrà pubblicato ad ottobre 2020 su YouTube.

Bisognerà dunque iscriversi alle pagine Facebook e Instagram di Nonsolomusica Radio per sapere tutte le novità inerenti il contest e per vedere pubblicate le foto più votate dalla giuria di esperti. Il team di Nonsolomusica Radio, oltre a pubblicare sulla propria pagina FB il regolamento e la scheda di iscrizione, ha pensato di pubblicare anche parti del testo della canzone “La terra è di chi la canta”.