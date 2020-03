La storia di Giuseppe “José” Ruta musicista, insegnante in Argentina

BOMBA – Giuseppe “José” Ruta nacque a Bomba, in provincia di Chieti, in via Primo Vico Forno, il 6 novembre del 1875, da Federico (ventiseienne “maestro di musica” nato a Piedimonte d’Alife (oggi Piedimonte Matese) – figlio di Giuseppe e Angela Grande) e da Filomena Concetta Maria Del Cioppo (diciannovenne “maestra di scuola” – figlia di Crisante e Berenice Pomponio). L’atto di nascita fu registrato dinanzi all’allora Sindaco Aurelio Cipriani.

I suoi genitori si erano sposati a Bomba l’11 gennaio del 1875. Il padre, giunto a Bomba al seguito di una banda, proveniva da una famiglia di musicisti. Giuseppe “José” Ruta aveva quindi, se lo avesse voluto, la strada disegnata. E quella strada scelse. Suonò certamente con quella che, nel 1901, sulla “Gazzetta musicale di Milano” (edita da Ricordi) veniva cos’ definita: “la vecchia e rinomata banda di Bomba (Chieti)”. Successivamente Giuseppe “José” Ruta seguì una banda musicale, come clarinettista, che partiva per una tournée in Argentina.

Non avrebbe mai più fatto ritorno in Italia. Per ricostruirne la carriera utili sono diverse citazioni su vari testi. Su “El Santiago que se fué” libro di María Inés Beltrán de Palazzi si legge: “Il regista, che in quegli anni diresse la “Banda de Música” fu l’insegnante Don José Ruta, che incantò il pubblico con brani classici, premiati con forti applausi”. Su “Apuntes para la historia del moviminto tradicionalista” veniva ricordato che fu direttore della “ Banda de Música” della Provincia di Tucumán e ancora: “dal 1906 al 1914, la Banda Provinciale, guidata dal noto maestro italiano José Ruta, può offrire buone versioni dell’opera europea e, per la prima volta, dei classici viennesi e Wagner”.

In quella occasio particolare successo ebbe l’esecuzione de “Il crepuscolo degli dei “ (“Crepuscolo de los dioses”) . Su “ Mensajes, leyes y decretos” rivista di Tucuman “il maestro José Ruta in precedenza aveva messo la banda in perfetta sintonia e aveva dato al brano imposto un’interpretazione molto corretta in ogni circostanza”. Fu anche nominato direttore della banda musicale del 13° Battaglione di Fanteria ( Batallón 13° de Infantería) . Fu direttore della “ Banda de música” di Santiago del Estero . Nel 1920 ebbe l’onore di dirigere la banda in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza dei cento anni dalla morte di Don Manuel Belgrano. Compose diverse opere ed inni.

Foto tratta dal giornale dell’epoca che parla dell’esecuzione magistrale de “Il crepuscolo degli dei ” (“Crepuscolo de los dioses”) della Banda diretta da Giuseppe “José” Ruta.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”