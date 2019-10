La storia di Filippo Di Nardo, grande ginecologo abruzzese

GUILMI – Filippo Di Nardo nacque a Guilmi (CH), il 17 giugno del 1877, da Angelantonio (trentunenne “proprietario” figlio di Pompilio e Maria Felicia Checchia) e da Francesca Paola Catalano (ventunenne, nata il 18 ottobre 1856 a Guilmi, “proprietaria” e figlia di Francesco e Aurora Rossi). I suoi genitori si erano sposati il 26 marzo del 1874.

Filippo studiò prima a Chieti e poi all’Università di Napoli dove conseguì la laurea in Medicina e si specializzò in ostetricia. Nel 1905 era Medico della Guardia Ostetrica a Napoli. Successivamente fu Assistente nella Clinica Ostetrica Ginecologica privata del Prof. Carlo Cucca.

Insegnò per oltre 25 anni nella Scuola di Ginecologia. Molte sue ricerche finirono su varie riviste straniere e tra queste: “Bulletin of the Lying-in Hospital of the City” di New York; sui tedeschi “Gynaekologische Rundschau: Zentralorgan für Geburtshilfe” e “Monatsschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie”; su “International monthly review of obstetrics and gynaecology”. Pubblicò lavori sul fibrosarcoma dell’utero, sul parto cesareo col metodo cesareo col metodo Heinrich Fritsch; sull’endotelioma dell’ovaio; sulla gravidanza extrauterina a termine e parto cesareo col taglio trasversale sul fondo dell’utero nel rachitismo.

Fu autore di un prezioso ed adottatissimo manuale di anatomia e fisiologia per le allieve levatrici. Fu redattore e poi direttore della rivista “La rassegna d’Ostetricia e Ginecologia” (fondata e diretta da Carlo Cucca iniziò le sue pubblicazioni il 15 gennaio 1892). Aveva il suo studio in via Santa chiara a Napoli. Generoso oltre ogni limiti visitava gratuitamente le donne dei “bassi” napoletani. Filippo DI NARDO morì, di bronco-polmonite, nell’inverno del 1928.

Foto: la testata del “La rassegna d’Ostetricia e Ginecologia” che lo vide anche direttore.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”