“La sposa blu” in scena a Popoli per H2O Rispecchiamenti Festival

Giovedì 13 aprile alle ore 21 al Teatro comunale l’opera di teatro-danza per attrice e marionette d’arte tratta dalla fiaba Barbablù

POPOLI – Per H2O Rispecchiamenti Festival, ideato e organizzato dal Drammateatro con il sostegno del Comune di Popoli, in svolgimento al Teatro comunale della cittadina dell’alta Val Pescara, Giovedì 13 Aprile andrà in scena alle ore 21.00 lo spettacolo La sposa blu, liberamente ispirato alla celebre fiaba di Charles Perrault Barbablù.

Teatro e danza, teatro fisico che crea immagini raffinate e potenti e che vede protagonista l’attrice danzatrice e performer Silvia Battaglio in una «scrittura di scena» che vede interagire la performer con tre preziose marionette degli anni ’40, appartenenti alla storica collezione Toselli e custodite presso l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (To).

Lo spettacolo è costruito su una drammaturgia composita e multidisciplinare che attinge alla danza, al teatro fisico e di figura e alla sperimentazione. La sposa di Barbablù non vuole conformarsi al classico femminile delle fiabe e omologarsi ai dettami del brutale consorte. Opta così per una sorta di «legittima difesa» e si oppone al violento destino cui il marito vorrebbe consegnarla. «Puoi aprire soltanto le porte delle stanze che dico io», ripete Barbablù impostando la relazione affettiva all’insegna del possesso, della paura e del controllo. È dunque nel rifiuto di questo ricatto che la Sposa blu decide di aprire la porta segreta, al di là della quale scopre i corpi occultati delle precedenti marionette-spose. Queste tornano in vita, scivolano dentro un racconto sospeso tra fiaba e realtà, dove l’elemento della trasgressione assume il valore di una redenzione salvifica.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Zerogrammi di Torino, Officine CAOS, Istituto per i Beni Marionettistici e del Teatro Popolare di Grugliasco, Festival INCANTI.

INGRESSO € 10,00 – RIDOTTO GIOVANI E STUDENTI € 5,00.

INFO: 333.1107187