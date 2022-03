“La Sirenetta”, la favola musicale in scena a Pescara: ecco quando

Il 26 e 27 marzo presso l’Auditorium Cerulli, la compagnia teatrale “La Favola Bella” porta in scena “La Sirenetta“, spettacolo liberamente tratto dal racconto di Hans Christian Andersen

PESCARA – Sabato 26 e domenica 27 marzo alle ore 18:00 la compagnia teatrale “La Favola Bella” porta in scena “La Sirenetta“, presso l’Auditorium Cerulli, la Casa delle Arti, spettacolo per tutta la famiglia, liberamente tratto dal racconto di Hans Christian Andersen. In collaborazione con il Rotary Pescara Ovest d’Annunzio, la Fondazione PescarAbruzzo e il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, L’associazione culturale “La Favola Bella” devolverà l’incasso dello spettacolo all’UNICEF per la protezione dei bambini in Ucraina.

Lo spettacolo

La piccola Ariel è una sirena irrequieta che vive in fondo al mare con i suoi familiari ed amici. Figlia del Re del Mare, non rispetta le regole e contravvenendo agli ordini paterni si trova spesso a salire in superficie. Ed è proprio sulla terraferma che scopre gli umani: esseri simili a lei ma dotati di gambe. Affascinata dal loro mondo, Ariel dimentica ogni prudenza, e durante un uragano si trova ad entrare in contatto con uno di essi, salvandolo da morte certa, ma vergognandosi del suo stato di sirena, scappa via. Ariel da quando ha conosciuto il giovane principe non capisce più nulla e si rivolgerà alla Strega del mare per avere l’opportunità di incontrarlo. Ma la megera vuole qualcosa in cambio…. Una storia tratta fedelmente dal racconto di Andersen ricca di colpi di scena, che affascinerà grandi e piccini.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili in prevendita presso l’Auditorium Cerulli in Via Francesco Verrotti 42, Pescara oppure online su ciaotickets cliccando qui https://bit.ly/3IjnyJo

Personaggi e interpreti:

Ariel Paola D’Intino

Eric, Tritone Roberto Di Giulio

Sebastiano, Murena Giuseppe Di Simone

Maggiordomo,

Arturo, Serena, Emanuela D’Intino

Governante

Sirene, Figlie dell’Aria, Simonetta D’Intino,

Cameriere, Murene Tea Della marra

Serena Andreoli

Ilaria Silvani

e con Rossella Micolitti nel ruolo della Strega del mare.

Coreografie Paola D’Intino

Regia Rossella Micolitti