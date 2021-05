“La sirena dei mari freddi”, Michilli presenta il libro a Campli

CAMPLI – Continua a Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, il Maggio dei Libri. Domenica 23 maggio sarà la volta della presentazione del nuovo romanzo di Roberto Michilli “La sirena dei mari freddi” (Di Felice Edizioni).

Proposto al Premio Strega 2021, il romanzo sarà presentato alle ore 18, presso il loggiato di Palazzo Farnese, con i saluti del Sindaco, Federico Agostinelli, dell’Assessore alla Cultura, Melissa Galli, e dell’editrice, Valeria Di Felice. Oltre all’autore, di origine camplese, interverranno anche Roberto Ricci e Davide Francioni, rispettivamente Presidente e Coordinatore dell’Associazione Memoria e Progetto Onlus che organizza il ciclo di presentazioni in collaborazione con l’amministrazione comunale di Campli.

Il Maggio dei Libri – che si svolge quest’anno per la prima volta anche a Campli – è un’iniziativa nazionale del “Centro per il Libro e la Lettura” promossa dal Ministero della Cultura.

IL LIBRO

L’ombra si spostò e avanzò nella stanza. Camminava piano, cercando di non far rumore. Arrivata di fianco al letto, rimase lì ferma a lungo, finché si lasciò cadere in ginocchio e sollevò una mano. Luciana la vide avvicinarsi, ma la mano non la toccò. Si fermò a pochi centimetri dal suo petto, contornò il suo seno e si mosse lentamente giù per l’addome e il ventre percorrendo quindi le cosce e le gambe per arrivare fino ai piedi. La mano non la toccò mai, eppure Luciana sentiva la sua pelle fremere come per una carezza reale.