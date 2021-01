La scuola che verrà, incontro online del Pd Abruzzo il 15 gennaio

REGIONE – Nel dicembre scorso si sono svolti gli incontri dedicati agli amministratori e alle forze economiche e sociali, venerdì 15 gennaio (in diretta Facebook dalle 16.45 sulla pagina del Partito Democratico abruzzese) sarà il turno della scuola. L’incontro “La scuola che verrà. Investire nella formazione per sviluppare il futuro” è il terzo del ciclo “Pd in ascolto”, organizzato e promosso dal partito regionale.

Oltre a Michele Fina e Daniele Marinelli, segretario e responsabile economia e lavoro del Pd Abruzzo, interverranno Camilla Sgambato (responsabile scuola del Pd nazionale), Anna Bosco (assessora alle Politiche scolastiche ed europee del Comune di Vasto), Annalisa Libbi (docente e responsabile scuola del Pd Abruzzo). Antonio Maffei (coordinatore della Fondazione ITS sistema meccanica di Lanciano), Emanuela Di Luca (direttrice ITS di Ortona).

“Il mondo della scuola è particolarmente esposto a questa emergenza – spiega Marinelli – innanzitutto, come è noto, per lo svolgimento delle attività. E’ allo stesso tempo un settore strategico, perché niente più dell’istruzione e formazione è centrale per porre le basi di un nuovo modello di società. Ne ascoltiamo gli attori, raccogliendo le loro voci, le loro proposte, le loro esigenze”.