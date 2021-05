La responsabilità sanitaria in ostetricia e ginecologia, webinar il 3 giugno

TERAMO – Il 3 giugno 2021, alle 15.00, Istituto Medico Legale cura il webinar “La responsabilità sanitaria in ostetricia e ginecologia”. L’incontro è dedicato ad avvocati, medici legali, ginecologi e medici chirurghi e tratterà un’ampia rosa di aspetti medico legali in relazione alla medicina prenatale, alla gestione di parti cesarei e naturali, alla fecondazione assistita.

I relatori sono Domenico Arduini, professore ordinario onorario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Pantaleo Greco, professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia dell’Università degli Studi di Ferrara; Roberto Liguori, ginecologo, consulente Istituto Medico Legale Pescara, Albo CTU Tribunale di Bari; Luca Mencaglia, ginecologo, direttore UOC P.O. 3 USL Toscana Est, Centro PMA Ospedale Santa Maria La Fratta Cortona (Arezzo); Alfonso Pappalardo, presidente Tribunale di Brindisi, Niccolò Maria Sposimo, medico legale, direttore Istituto Medico-Legale, Pescara.

Spiega Roberto Liguori, consulente di Istituto Medico Legale, ideatore del webinar insieme a Niccolò Maria Sposimo: “Le richieste di risarcimento per casi di responsabilità professionale medica hanno avuto, negli ultimi anni, un costante incremento ed una delle specializzazioni che maggiormente ne ha risentito è rappresentata dall’Ostetricia. Il contenzioso giudiziario continua a dimostrare infatti che Ginecologia ed Ostetricia sia una delle specialità più esposte alle aspettative di risultati perfetti e privi di complicanze. Il webinar intende focalizzare l’attenzione sui più frequenti motivi di ricorso al contenzioso in Ostetricia e Ginecologia, approfondendo oltre che gli aspetti specialistici quelli medico legali”.

Questi i temi che saranno trattati nel corso del webinar:

Aspetti medico legali della responsabilità sanitaria (Sposimo)

L’utilità protettiva dei percorsi terapeutici strutturati: le LG in Ostetricia e Ginecologia (Liguori)

L’encefalopatia ipossico-ischemica intrapartum: criteri di definizione (Arduini)

Il consenso informato in medicina prenatale (Greco)

Aspetti medico- legali in tema di fecondazione assistita (Mencaglia)

L’evento avverso in ostetricia e ginecologia: il punto di vista del Giudice (Pappalardo)

Alcuni numeri: i contenziosi in Ostetricia e Ginecologia

Da alcuni decenni le denunce contro medici e strutture sanitarie sono in aumento. Le fonti disponibili, ad oggi, – Tribunale del malato 2015 e Commissione Parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari 2013 – parlano di circa 300 mila cause pendenti nei tribunali italiani. Le denunce sono distribuite nel 32,2 per cento al Nord, nel 23,2 per cento nel Centro e nel 44,5 per cento nel Sud (fonte Osservatorio Sanità, Ania, Marsh Risk Consulting, 2013) . Si calcolano 30 mila schede di eventi avversi, delle quali il 12,6 per cento in Ginecologia ed Ostetricia, l’11,9 per cento in Chirurgia Generale, il 13,4 per cento in Oncologia, il 17,9 per cento in Ortopedia.

Gli episodi che scatenano le denunce, però, non sempre dipendono da errori medici e il 90 per cento dei procedimenti giudiziari si conclude con un’assoluzione.

Il webinar “La responsabilità sanitaria in ostetricia e ginecologia” è gratuito previa iscrizione. Per informazioni scrivere a amministrazione@bniabruzzo.it

IML, Istituto medico legale, è la prima e unica società in Italia a fornire, solo ad avvocati e patrocinatori stragiudiziali, una consulenza medico legale con personale altamente specializzato e strumenti informatici all’avanguardia. L’idea è frutto dell’esperienza del suo fondatore, Sabatino Quatraccioni, specializzato nel risarcimento danni. IML si avvale di un team di medici legali, medici specialisti, coordinati da un medico legale di direzione che nomina e supervisiona il lavoro dell’équipe, offrendo il servizio su tutto il suolo nazionale grazie a un software specializzato.

Per informazioni su Istituto Medico Legale:

https://www.istitutomedicolegale.it/, Sabatino Quatraccioni, info@istitutomedicolegale.it, tel 328 9522831