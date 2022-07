“La pioggia nel pineto”: il videoclip della canzone di Banda Piazzolla

PESCARA – Presentato ieri in anteprima nella conferenza stampa indetta dal Comune di Pescara all’Aurum, esce domani 18 luglio alle ore 8:00 il videoclip de “La pioggia nel pineto”, canzone di Banda Piazzolla con l’interpretazione di Flivio D’Andrea. Il testo è tratto dai versi della celebre poesia di Gabriele D’Annunzio musicati da Pino Piazzolla. Come ha sottolineato l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota nella presentazione, “si tratta di una canzone che non solo celebra la grandezza indiscussa di D’Annunzio, ma è anche l’esaltazione di uno straordinario testo poetico, un omaggio alla nostra città, e un invito a non dimenticare la profonda ferita che l’incendio del 1° agosto 2021 ha inferto alla nostra pineta”.

VIDEO DISPONIBILE DAL 18 LUGLIO 2022