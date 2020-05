La paura di fallire, webinar gratuito oggi: ecco dove

PESCARA – Sabato 23 maggio alle ore 17 si svolgerà un webinar sul tema “La paura di fallire: come affrontarla!” sulla pagina facebook del Centro Psync di Pescara (@centropsync). Le dott.sse Katia Casella (Psicologa e Psicoterapeuta Specializzata in Psicoterapia Sistemico-relazionale) e Anna Falzarano (Psicologa e Psicoterapeuta Specializzata in Psicoterapia Cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza) condurranno questo appuntamento che è rivolto ad adulti che talvolta sperimentano la paura di fallire, genitori che vogliono aiutare i figli a credere in se stessi e nelle proprie capacità e ai ragazzi che a volte pensano di non essere abbastanza bravi.

Saranno analizzati i meccanismi cerebrali alla base di ansia e paura e alcune #trategie per affrontarle e superarle, in modo da esprimere al meglio le nostre potenzialità.

“La paura di fallire accomuna molte persone. In una società fortemente competitiva molti hanno paura di non essere abbastanza bravi, “performanti” o vincenti. Concetti come fallire, sbagliare, sconfitta, debolezza…incutono timore e condizionano la vita di molti. Importanti circuiti neuronali determinano le risposte di paura, provocando uno stato psicologico di apprensione in vista di eventi considerati “pericolosi” in quanto ritenuti al di sopra delle proprie capacità. I soggetti che vivono questo timore avvertono un costante senso di inadeguatezza. È possibile, però, liberarsi dalla paura del fallimento!”. Si legge sul sito degli organizzatori.

“Nell’evento “La paura di fallire: come affrontarla!”, lasciandoci coccolare dal calore di una tisana e dalla dolcezza dei biscotti, parleremo di come il cervello condiziona la nostra vita determinando risposte di paura eccessiva e di come superare questa paura per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Migliorare la qualità della propria vita è possibile”.

Per partecipare all’evento è necessario contattare il numero 342.0393627.