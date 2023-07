La notte degli Oscar green stasera alla Torre di Cerrano

Martedì 11 luglio verranno premiati i 6 under 40 vincitori del premio sull’innovazione e la creatività in agricoltura. Ospite lo Chef Davide Nanni

PINETO – Sarà Davide Nanni, lo chef “wild” di Castrovalva che cucina nei boschi, l’ospite della premiazione regionale degli oscar green Abruzzo, la selezione regionale del Concorso nazionale sull’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa, per la prima volta in un format serale. L’appuntamento con la “notte degli oscar green” è oggi martedì 11 luglio a partire dalle 18 nella Torre del Cerrano, a Pineto, dove verranno svelati i nomi delle sei imprese under 40 che hanno apportato un contributo importante in termini di novità, idee, spirito imprenditoriale e creatività all’agroalimentare regionale.

“L’Oscar Green è la dimostrazione tangibile della capacità di resilienza di un settore tradizionale che non si arrende ma guarda al futuro con lungimiranza e aspettative – dice Giuseppe Scorrano, delegato di Coldiretti Giovani Impresa – l’edizione 2023 in Abruzzo si chiude con un grande risultato in termini di aziende partecipanti, segno che il settore cresce sia in termini quantitativi che qualitativi perché ci sono tante giovani aziende che scommettono su idee nuove e al passo con i tempi sempre comunque “sostenibili” da un punto di vista ambientale ed economico”.

L’evento, come consuetudine, prevede l’intervento della dirigenza Coldiretti, la presentazione delle aziende vincitrici e, intorno alle 20.00, “quattro chiacchiere con Davide Nanni lo chef Wild. A seguire agriaperitivo sotto le stelle. Saranno presenti il sindaco di Pineto Robert Verrocchio e il consiglio direttivo del Parco marino, l’assessore regionale alle politiche agricole Emanuele Imprudente, oltre naturalmente al presidente di Coldiretti Abruzzo Silvano Di Primio, al direttore regionale Roberto Rampazzo e al delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Giuseppe Scorrano. Interverranno, la delegata nazionale di Coldiretti Giovane Impresa Veronica Barbati e il segretario nazionale di Coldiretti Giovani Impresa Stefano Leporati.