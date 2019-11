La musica di Pino Daniele, gli Algoritmo e djset allo Zanardi Pub

PESCARA – Nuovi appuntamenti allo Zanardi Pub di Pescara in questa settimana dal 5 al 9 novembre. Partiamo da questa sera con il consueto appuntamento settimanale del martedì di Zanardi a base di musica dal vivo e drinks. Spazio ad artisti emergenti con inediti e cover il mercoledi in Suonacele Spin-Off quindi giovedì la musica di Pino Daniele in evidenza con la tribute band. Weekend che si accenderà con gli AlgoRitmo Live Band mentre sabato ci si potrà scatenare con il djset di Umberto D’A.

PROGRAMMAZIONE ZANARDI 5 – 9 NOVEMBRE 2019

Martedì 05 Novembre

“#ILMARTEDì di Zanardi”

[Live Music & Drinks]

Mercoledì 06 Novembre

Suonacele Spin-Off @Zanardi Pub 6/11

[Spazio Artisti Emergenti / Inediti + Covers]

Giovedì 07 Novembre

#PinoDaniele Cover Band

[Tribute Band and Covers]

Venerdì 08 Novembre

AlgoRitmo Live Band

[Live Band and Covers]

Sabato 09 Novembre

#Dj Umberto D’A

[Dj Set]