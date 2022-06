“La montagna si tinge di rosa”, il programma dell’escursione

CARAMANICO TERME – La Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano del Cai Abruzzo propone l’evento “La montagna di tinge di rosa”. Si tratta di una particolare giornata di avvicinamento alla montagna. Appuntamento nel Parco Nazionale della Maiella, nel cuore dell’Abruzzo, nella Valle Giumentina, località simbolo dell’Italia centrale. L’escursione in programma consente di apprezzare la presenza di singolarità storiche, naturalistiche e culturali. Quest’anno, oltre ad analizzare il rapporto storico, l’attenzione sarà focalizzata sulla capacità che hanno le donne di sapersi reinventare, adattarsi a lavori da sempre appannaggio degli uomini e trovare ancora la forza di trasformare paesaggi bellissimi ma difficili in vecchie/nuove economie per poter tornare a lavorare, e quindi a vivere, sulla selvaggia Maiella.

PROGRAMMA

– Ritrovo ore 8:00 a Decontra di Caramanico (PE) presso la Chiesa di S. Antonio

– Partenza ore 8:30

– Percorso ad anello: Decontra (820 m) visita del borgo antico – località il Pozzo – Quercia secolare – Fonte Roberto – Contrada Valli – Valle Giumentina – Decontra.

– Dislivello 200 m – Distanza 7 km – Durata 2 ore e 30 minuti (escluso soste)

– Difficoltà E (escursionistica)

– Pranzo individuale al sacco

La partecipazione va comunicata alla mail tam@caiabruzzo.it