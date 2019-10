“La Maschera Neutra”, stage con Margherita Gravagna a L’Aquila

Il 19 e 20 ottobre si svolgerà nella Scuola di Teatro Drama con sede alla Torretta, in via Matteo da Leonessa, 14

L’AQUILA – Sabato 19 e domenica 20 ottobre si terrà nella Scuola di Teatro Drama, con sede alla Torretta, in via Matteo da Leonessa, 14, uno stage dal titolo “La Maschera Neutra – Il corpo dell’attore e il gesto universale”, tenuto dall’attrice e docente teatrale Margherita Gravagna.

La maschera neutra torna in voga negli anni 50’ grazie al regista e pedagogo francese Jacques Lecoq che la recupera dalla tradizione dei Capocomici della Commedia dell’Arte e la utilizza come strumento di formazione per i suoi allievi dell’École Internationale de Théâtre di Parigi.

L’incontro con la maschera neutra porta l’attore a potenziare la comunicatività del proprio corpo a prescindere dall’uso del testo, del linguaggio e della voce, lo induce a indagare e scoprire i propri vizi posturali e ad essere consapevole di ogni atteggiamento fisico assunto. L’espressione neutra della maschera, che consente al performer di entrare in un iniziale stato di calma e di curiosità, si colora poi attraverso il movimento, nella riscoperta ingenua e universale della gestualità in relazione al mondo circostante. Elementi, materie, suoni, musica e ambienti vengono re-interpretati nel corpo che agisce e reagisce, sempre in un presente vivido e pulsante, scevro dalle implicazioni psicologiche e interpretative di un personaggio con un passato, una storia, dei desideri a lungo termine e dunque anche la prospettiva di un futuro.

Margherita Gravagna lavora come attrice e docente teatrale in tutta Italia e all’estero. Perseguendo un ideale artistico di poliedricità e una visione dell’attore come consapevole musicista del proprio strumento fisico-vocale, studia con maestri del teatro, della danza e della musica, conservando una particolare attenzione verso le discipline artistiche dell’improvvisazione. Lavora inoltre in diversi spettacoli di improvvisazione della compagnia fiorentina Areamista, porta in scena spettacoli di Commedia dell’Arte con la Compagnia de I Margiadan e collabora molte altre compagnie italiane e francofone, specialmente in format di improvvisazione.

Insegna Teatro e Improvvisazione per adulti, ragazzi e bambini, Lettura interpretativa, Teatro fisico, Commedia dell’Arte e Longform d’improvvisazione a Siena, Arezzo, Firenze e con stage in tutta Italia.

Dal 2016 è la più giovane improvvisatrice della nazionale italiana di Match d’improvvisazione teatrale. Dal 2019 insegna Improvvisazione teatrale nella scuola teatrale senese Straligut e a Poggibonsi nella scuola Teatro Riflesso.

Per informazioni: 3492550046; 3403878214; scuoladiteatrodrama@gmail.com