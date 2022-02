La Giotti Victoria-Savini Due pronta al Tour of Antalya 2022

ANTALYA – “Questa partecipazione last minute rappresenta una preziosa opportunità di crescita per i nostri ragazzi. Siamo molto grati agli organizzatori del Tour of Antalya per aver dato a noi la possibilità di gareggiare, nell’intento di continuare la striscia positiva di piazzamenti in questo avvio di stagione” è il commento a caldo del team manager Stefano Giuliani (coaudivato dai direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi) a margine della recentissima conferma di partecipazione della Giotti Victoria-Savini Due al Tour of Antalya, dove la formazione continental rumena-italiana avrà la possibilità di confrontarsi con alcune squadre UCI Professional di maggior rango.

Sono quattro le tappe in programma di questa quarta edizione (non disputata per emergenza Covid lo scorso anno) nell’incantevole scenario della costa turca meridionale: giovedì 10 da Side ad Antalya di 144,5 chilometri, venerdì 11 da Kemer ad Antalya di 183,3 chilometri, sabato 12 da Aspendos a Termessos di 110,6 chilometri con epilogo in salita e la conclusione domenica 13 da Antalya ad Antalya di 162,1 chilometri).

La Giotti Victoria-Savini Due schiererà Nicolas Dalla Valle, Adriano Brogi, Davide Finatti, Alessandro Monaco, l’ungherese Gergely Szarka, i rumeni Josef Attila Malnasi e Bogdan Pop (quest’ultimo al debutto stagionale).