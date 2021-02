La Futura Volley Teramo – De Mitri Energia, la presentazione del match

Domenica 7 febbraio alle ore 17.30 sfida al Pala San Gabriele, a distanza di 12 mesi dall’ultima volta per La Futura Volley Teramo. Diretta sulla pagina Facebook della squadra

TERAMO – Una settimana dopo il ko di Manoppello con l’Arabona Volley, la LG impianti Futura Volley Teramo è pronta a tornare in campo al Pala San Gabriele, a distanza di 12 mesi dall’ultima volta. Di fronte alle ragazze di coach Jana Kruzikova ci sarà la De Mitri Energia 4.0 Porto San Giorgio. Marchigiane che hanno un organico molto giovane, che fa leva sull’esperienza di Tiberi, Di Marino e soprattutto dell’opposto Giada Benazzi, miglior realizzatrice fin qui con ben 40 punti e con un curriculum di tutto rispetto tra A1 e B1 con Spes Conegliano Veneto e Forlì.

La De Mitri Energia occupa momentaneamente la prima posizione in classifica con 5 punti dopo il tie-break vincente con l’Arabona e il successo su Fermo dello scorso weekend. Per la LG Impianti, che ha già fatto da squadra ospitante in questa stagione vincendo 3-0 con il Pagliare, c’è voglia di riscatto. Le biancorosse si sono allenate quasi ogni giorno, riposando unicamente il venerdì, dando segnali di crescita che ora dovranno essere confermati.

La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook LG Impianti Futura Volley Teramo dalle 17:30 di domani, domenica 7 febbraio.