La Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo a Pescara

Venerdi 11 novembre, l’organico si esibirà nella rassegna di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”

PESCARA – Venerdì 11 novembre 2022, la stagione di concerti della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con il concerto della Filarmonica del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, diretta da Pier Carlo Orizio e con il pianista Giuseppe Albanese come solista. L’organico eseguirà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Benjamin Britten.

Nata nel 2013 da un’idea di Luca Ranieri e Pier Carlo Orizio, direttore principale fin dalla fondazione, la Filarmonica è un’orchestra giovanile in residenza al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. In questa veste collabora in maniera costante con alcuni dei maggiori pianisti quali Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Daniil Trifonov. In pochi anni la Filarmonica ha sviluppato un ampio repertorio sinfonico ed operistico.

L’orchestra è stata invitata per ben due volte nel corso del 2017 dalla Royal Opera House di Muscat ad accompagnare alcune star della lirica quali Plácido Domingo, Francesco Meli e Fiorenza Cedolins. A settembre dello stesso anno la Filarmonica ha preso parte ad un evento in occasione del decennale della scomparsa di Luciano Pavarotti.

Recentemente la Filarmonica ha riscosso un grande successo nel corso di una applaudita tournée italiana con Giuseppe Albanese al pianoforte, recensita entusiasticamente dalla critica.

Tra le finalità dell’orchestra vi è l’avvicinamento delle giovani generazioni alla musica classica attraverso prove aperte e lezioni concerto, nonché la formazione professionale dei giovani musicisti più meritevoli.

Tra i più richiesti pianisti della sua generazione, Giuseppe Albanese debutta nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un concept album dal titolo “Fantasia”, con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann. Segue nel 2015 il suo secondo album DG “Après une lecture de Liszt”, interamente dedicato al compositore ungherese. Di recente pubblicazione i Concerti nn.1 e 2 e “Malédiction” di Liszt per Universal Music. A gennaio 2020 esce il suo terzo CD per Deutsche Grammophon: “Invitation to the dance”, dedicato al balletto e contenente musiche di Weber, Delibes, Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy e Ravel.

È invitato per recital e concerti con orchestra da autorevoli ribalte internazionali quali – tra gli altri – il Metropolitan Museum, la Rockefeller University e la Steinway Hall di New York, la Konzerthaus di Berlino, il Mozarteum di Salisburgo, la Salle Cortot di Parigi e la Filarmonica di San Pietroburgo, oltre naturalmente alle più prestigiose istituzioni italiane.

Albanese è laureato in Filosofia col massimo dei voti e la lode (con dignità di stampa della tesi sull’Estetica di Liszt nelle “Années de Pèlerinage”) ed a soli 25 anni è stato docente a contratto di “Metodologia della comunicazione musicale” presso l’Università di Messina. Attualmente è docente di ruolo di pianoforte principale al Conservatorio “Maderna” di Cesena.

BIGLIETTI

Il concerto è realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Il concerto si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Martedì 15 novembre, il concerto della Mingus Big Band concluderà l’edizione 2022 di Jazz ‘ n Fall. Giovedì 17 novembre, invece si esibirà la pianista Gloria Campaner in un programma di musiche di Bach e Chopin