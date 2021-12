La Fanfara dei Bersaglieri “La Dannunziana” a Pescara: ecco quando

Sono in programma due eventi itineranti in programma nelle giornate dell’11 e del 18 dicembre 2021 nelle vie e nelle piazze del centro

PESCARA – La Fanfara dei Bersaglieri “La Dannunziana” protagonista nei sabati 11 e 18 dicembre 2021 nelle vie e nelle piazze del centro di Pescara, per due eventi itineranti nel corso dei quali la formazione diretta dal maestro Dino Tonelli interpreterà brani che vogliono contribuire ad alimentare il clima natalizio. Sarà possibile ammirare la fanfara e ascoltare le musiche bersaglieresche dalle ore 18,00 alle ore 20,00, partendo da piazza Sacro Cuore.

La formazione è nata nel 1998 grazie all’impegno della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, presieduta da Lino di Matteo; da allora ha partecipato a numerosi concerti in tutto il mondo ed è particolarmente attiva in occasione di manifestazioni istituzionali promosse dalla Prefettura e, come in questo caso, dal Comune di Pescara.

Appuntamento quindi a sabato prossimo per il primo dei due concerti itineranti.