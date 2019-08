“La crisi non va in vacanza”, oggi flash mob di Fratelli d’Italia

L’evento si terrà di fronte il Marcatone 1, a Sambuceto

PESCARA – Oggi, martedì 6 agosto, Fratelli d’Italia ha in programma un flash mob dal tema “La crisi non va in vacanza”. In perfetta linea con l’iniziativa nazionale, che vedrà la manifestazione principale a Roma dinanzi il Ministero dello Sviluppo Economico e molteplici eventi in tutte le regioni italiane davanti i siti produttivi simbolo di aziende in crisi, anche l’Abruzzo scende in campo e le province di Pescara e Chieti saranno riunite per l’evento di fronte il Marcatone1, a Sambuceto.

Ogni realtà territoriale di Fratelli d’Italia ha scelto come luogo dell’incontro una delle aziende per le quali è stato istituito un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero competente e la discussione verterà sulle politiche attive atte a prevenire e salvaguardare il tessuto produttivo. Interverranno i coordinatori provinciali e cittadini di Chieti e Pescara. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30.