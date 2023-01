“La Befana vien dal Mare”, l’edizione 2023 al Marina di Pescara

PESCARA – L’appuntamento con “La Befana vien dal Mare” è per venerdì 6 Gennaio 2023, dalle ore 11, al Porto Turistico “Marina di Pescara”. La vecchina più amata, come avviene ormai da vent’anni, anche nell’edizione 2023 porterà con se interessanti novità: giungerà infatti sulla banchina a bordo di un gozzo ma sarà accompagnata da aquile e gufi e ad aspettarla ci saranno anche gruppi di cavalli e di cani di salvataggio. La manifestazione, realizzata con il contributo del Comune di Pescara – assessorato al Mare e al Fiume – e organizzata dalla Società Nazionale di Salvamento di Pescara, ha lo scopo di offrire un dono a ogni bambino, che la Befana custodirà nel tradizionale sacco. L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo di città da Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara, Cristian Di Santo, presidente della Società Nazionale di Salvamento, e da Nicoletta Di Nisio, assessore comunale al Mare e al Fiume.

“Si tratta dell’evento che chiude il periodo festivo – ha affermato questa mattina Nicoletta Di Nisio – che ogni anno i bambini aspettano con ansia per vivere un momento di felicità. Credo che ognuno di noi conservi un cuore di bambino, e per questo dopo tre anni di lockdown sono stata particolarmente contenta di accogliere questa iniziativa e regalare ai bambini un’opportunità per abbandonarsi alla fantasia. In una città come Pescara ritengo inoltre sia particolarmente bello assistere all’arrivo dal mare della Befana”.

“Come Società nazionale di Salvamento – ha detto Cristian Di Santo – siamo davvero orgogliosi del fatto che il Comune abbia colto il significato di questa manifestazione, tanto che la stessa dopo 20 anni è stata inserita per la prima volta nel programma natalizio ufficiale dell’amministrazione. Per questo voglio ringraziare l’assessore Nicoletta Di Nisio e invitare tutti a partecipare nella mattinata del 6 gennaio”.

La Befana vien dal Mare è senz’altro, senza timore di smentita, un appuntamento molto sentito dalla popolazione locale ma nel contempo richiama anche persone di fuori Pescara e delle regioni confinanti, come è avvenuto in passato.

“La Confcommercio Pescara – ha aggiunto il presidente Riccardo Padovano – plaude a questa iniziativa che fa felici non solo i bambini; ha infatti il valore aggiunto di portare a Pescara diversi pullman di visitatori che, oltre a partecipare alla “Befana vien dal Mare”, hanno l’occasione di conoscere meglio la città e fare shopping in un momento in cui vi sono le luci del Natale e iniziano i saldi. È anche questo un aiuto alla categoria dei commercianti che è reduce da due anni di enormi difficoltà e che mi auguro possa trarre beneficio da manifestazioni come questa”.