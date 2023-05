Fossacesia, accoglienza per IAT: accordo della DMC Costa dei Trabocchi

FOSSACESIA – Anche quest’anno la DMC Costa dei Trabocchi gestirà l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) a Fossacesia. La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Enrico di Giuseppantonio, infatti, ha deliberato il rinnovo dell’accordo avviato lo scorso anno, che prevede appunto la fornitura dei servizi per turisti, consumatori ed utenti, oltre all’informazione ed assistenza turistica per il Comune di Fossacesia, nella sede sul Lungomare di Fossacesia Marina nel periodo estivo, e nei locali del Parco dei Priori a San Giovanni in Venere.

“In considerazione della positiva esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di assegnare di nuovo l’incarico alla DMC Costa dei Trabocchi di curare lo IAT perché ha dimostrato, grazie all’esperienza e all’organizzazione di cui è dotata, il compito di interfacciarsi con i turisti che raggiungeranno Fossacesia e la Costa dei Trabocchi la prossima estate – chiarisce il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Abbiamo bisogno di professionisti in grado di saper orientare i turisti. E’ un servizio necessario per una località come la nostra che sta crescendo in maniera esponenziale per presenze”.

La DMC, inoltre, opera in totale raccordo con la Regione Abruzzo e con altri organismi di settore, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria, garantendo supporto logistico per la gestione di reti e piattaforme regionali articolate territorialmente relativamente alle destinazioni di competenza, per l’ attivazione e la gestione di servizi alle imprese e ai turisti

La DMC si occuperà tra l’altro della diffusione materiale di promozione turistica con priorità per tutte le iniziative promosse o patrocinate dal Comune, delle informazioni relative a strutture ricettive sia direttamente che tramite posta elettronica, telefono, posta e altri mezzi di comunicazione, sulle manifestazioni programmate nel territorio, per fornire indicazioni di orari e percorsi dei mezzi pubblici. Inoltre, per facilitare le visite a musei, fiere o mercati, nonché per la raccolta delle idee, suggerimenti, proposte ed esigenze dei turisti in visita sul territorio e eventuali reclami.

“Si rafforza una collaborazione importante per migliorare l’accoglienza turistica della Costa dei Trabocchi – afferma il presidente della DMC, Giuseppe Di Marco -. Questa sinergia mette a sistema anche le IAT di Fossacesia attraverso nuovi servizi, dall’utilizzo innovativo della Destination Management Company a quello dei Trabocchi Mob sulla mobilità sostenibile e dal progetto sul turismo accessibile di Bike to Cost for Everyone”.