Jwan Costantini è Vice Presidente della Provincia di Teramo

Il Sindaco di Giulianova: “Ringrazio il neo Presidente Camillo D’Angelo. Per me un onore collaborare per promuovere, valorizzare e tutelare i nostri territori”

TERAMO – Il Sindaco Jwan Costantini è da oggi anche Vice Presidente della Provincia di Teramo. La nomina, questa mattina, nel corso della seduta consiliare. Il Presidente Camillo D’Angelo, ufficializzando l’incarico, ha sottolineato l’enorme importanza paesaggistica, culturale, viaria ed economica rivestita dalla fascia costiera, di cui Giulianova è comune baricentrico. Il suo Sindaco è chiamato dunque a rappresentarne le istanze, naturalmente con un occhio attento all’intera provincia teramana.

“Ringrazio il Presidente – ha sottolineato Costantini – che ha voluto affidarmi un compito così complesso ed importante, un compito che rappresenta per me un grande onore e segna da subito un impegno da prendere e rispettare, con i cittadini della costa e con tutti i teramani. Lavorerò con responsabilità e spirito di servizio perché le promesse fatte e gli obiettivi prefissati si traducano in benefici sostanziali, a vantaggio di una comunità che mai come oggi chiede di essere tutelata, promossa, valorizzata”.