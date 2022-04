JovaSound, Jovanotti tribute band in concerto al Centro Universo di Silvi

SILVI – Imperdibile l’appuntamento del 25 Aprile al Centro Universo di Silvi, che vedrà l’esibizione sul palco nella piazza centrale della JovaSound, la famosa tribute band di Lorenzo Cherubini che regalerà un pomeriggio esplosivo e coinvolgente con le migliori canzoni dell’artista italiano eseguite dal vivo.

Universo è luogo in cui dedicare tempo alle proprie passioni, abitudini ed esigenze di ogni giorno, in cui è possibile muoversi e sentirsi a proprio agio con tutta la famiglia. Un modo questo per continuare a festeggiare romanticamente con la propria metà con una cena nei punti di ristoro, un aperitivo nei vari bar, una serata al cinema o una partita a bowling e con un pizzico di convenienza.

Cento Commerciale Universo – Dall’apertura nel 1999, Il Centro Commerciale Universo è un punto di riferimento per la spesa quotidiana, lo shopping e il tempo libero di un’ampia area che comprende Silvi Marina e i comuni limitrofi. Su una superficie affittabile (gla) di 40.000 mq ospita 65 negozi, 2.000 posti auto, palestra con piscina, sale giochi e cinema multisala. La proprietà del Centro Commerciale fa capo a Iniziativa D’Eugenio srl, mentre la gestione è affidata a Cushman & Wakefield www.centrouniverso.it