Joseph “Joe” Mazzaferro uno straordinario atleta negli Stati Uniti

MANOPPELLO – Joseph “Joe” Mazzaferro nacque a Dover, Contea di Tuscarawas, in Ohio il 21 novembre del 1928, da Giuseppe (nato a Manoppello il 24 ottobre del 1891 e figlio di Tommaso e Rosalia Trovarelli) e da Santa Iacovone (nata a Lettomanoppello il 1 ottobre del 1888 e figlia di Nicola e Antonia Valcante). I genitori di James John si sposarono a San Valentino in Abruzzo Citeriore il 18 dicembre del 1909. Subito dopo i genitori decisero di tentare il “sogno americano”. La famiglia numerosa era composta oltre che da “Joe” e i suoi genitori da altri nove figli: quattro femmine Lena, Mary, Nancy e Helen e cinque maschi Thomas, Nick, Albert, Tony e James. Joseph si mostrò capace di eccellere in più sport.

“Joe” frequentò la “Minerva High School” e ricevette la convocazione per giocare nel football americano, nel baseball e nella pallacanestro. Fu nominato nella squadra di football di All-Tri County e fece parte della squadra di “All-Stark County” nel suo ultimo anno. Giocò due anni per la squadra di footbal americano semiprofessionale la “Minerva Mer” e per la squadra di baseball semiprofessionale “Carrollton Ea gles”. “Joe” laureò alla “University of Akron” e conseguì un master alla “Kent State University”. Mentre frequentava la “University of Akron” come membro della squadra di football americano degli “Zips” Joe divenne il primo giocatore di football ad essere nominato nelle squadre di football della “All-Ohio Conference” (stabilì un record di 21 placcaggi in una partita e 93 placcaggi in nove partite.

Fu votato al “Touchdown Club Trophy” come miglior “lineman” nel 1951 e nel 1952. Fu inserito nella “Omicron Delta Kappa” nel suo anno da junior. I suoi meriti sportivi e scolastici sono stati riconosciuti dalla suo essere nominato: nella “Akron University Hall of Fame” nel 1976, nella “Summit County Sports Hall of Fame” nel 1990 e nella “Minerva High School Alumni Hall of Fame” nel 2002. Nella vita lavorativa “Joe” ricoprì varie ed importanti posizioni nella “B.F. Goodrich” (fu anche direttore della “MIS/Telecommunications”. Servì nell’esercito come tenente nel “USAF-Northeast Air Command” di stanza principalmente a Terranova come “Air Direction Officer”. “Joe” sposò Joanne che gli diede due figli: Lynda e Lisa. Joseph “Joe” Mazzaferro morì 3 agosto 2003.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”