John Albert Disitro (Di Desiderio) grande sarto nel Delaware

SCERNI (CH) – John Albert Disitro (in realtà il vero cognome era Di Desiderio) nacque a Scerni (CH), il 24 giugno del 1890, da Domenico (quarantenne “negoziante”) e Rosa Benedetti (trentottenne). La famiglia Di Desiderio, nel 1905, decise di emigrare per gli Stati Uniti e giunse ad “Ellis Island” sul piroscafo “Lombardia”. Domenico, il padre, volle stabilire a Wilmington, contea di New Castle, nel Delaware, la residenza della famiglia.

Oltre a Giovanni vi erano altri quattro figli: Massimina, Olivetta, Joseph e Theodore. Sempre in questa cittadina, Domenico, decise di continuare nell’attività commerciale (vendita di abbigliamento). Il giovane Giovanni (ora divenuto John DISITRO) fu mandato a Philadelphia, presso una nota azienda, per apprendere i segreti della sartoria. Quando John DISITRO tornò a Wilmington era oramai un sarto provetto. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale lo vide chiamato a combattere. Finito il conflitto John decise, nel 1919, di aprire la sua attività di sartoria, specializzata esclusivamente in abiti su misura

Questa venne considerata tra le migliori dell’intero Delaware. La pubblicità della sua sartoria apparve costantemente sui quotidiani. A lui si rivolgevano politici, sportivi, attori ed alti prelati. John Albert Disitro sposò Ethel Boggs, nativa di Wilmington, il 25 novembre del 1928. Ebbe ruoli di prestigio nel “Philadelphia Custom Tailoring Club”. Autorevole componente di “ Elke Lodge 307” e “Central YMCA”. Fu molto attivo nel sociale mostrando un aspetto filantropico. Si ritirò dall’attività solo nel 1978. John Albert Disitro morì a Wilmington il 26 dicembre del 1982. La moglie, Ethel, morì nel 1987.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”

Nella foto la pagina del “The Evening Journal from Wilmington” (in fondo alla pagina ben visibile la scritta “John A. Disitro – Fashionable Tailoring”.