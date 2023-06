Jisce Sole, rituale del solstizio d’estate 2023 a Mutignano

PINETO – A Mutignano, borgo antico di Pineto, in provincia di Teramo, dal 23 al 25 giugno si svolgerà la manifestazione Jisce Sole. Tra suoni, cibi tipici e balli della tradizione, il paese si animerà con la manifestazione legata ai rituali del solstizio d’estate.

Il venerdì esordisce con una passeggiata per i calanchi del paese, continuando invece al Castellaro, punto panoramico, il rituale di preparazione dell’acqua di San Giovanni. Il sabato pomeriggio vedrà un laboratorio sinergico di balli e tamburelli e continuerà la sera con il rituale, in piazza S. Silvestro, di “cummare e cumbare a fiure”, invece la domenica inizia all’alba con il saluto al sole e culminerà la sera con la festa in piazza. Gli organizzatori inviatano a partecipare per rievocare il mistero ed il fascino legato a questi giorni magici dell’anno.