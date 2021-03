Jesina – Pescara Pallanuoto: dove vedere la diretta

Il Pescara cerca conferme per la trasferta di domani, 7 marzo ad Ancona. Di Fulvio: “Partita tosta, vogliamo dare continuità ai risultati”

PESCARA – Messi in cassaforte i primi 3 punti di stagione, il Pescara Pallanuoto è pronto a tornare in vasca per la seconda giornata del campionato di serie B, girone 4. Alla piscina il Passetto di Ancona, scelta per l’indisponibilità delle Naiadi, i biancazzurri ospitano domani la Jesina (inizio ore 13 e diretta streaming sulla pagina facebook del Pescara Pallanuoto), squadra che ha riposato nella giornata d’esordio.

Le due settimane trascorse dal match di Firenze hanno consentito a mister Franco Di Fulvio di aumentare i giri al motore della squadra, grazie al lavoro svolto in vasca, fatto soprattutto di nuoto. Il successo nella gara d’esordio ha contribuito a portare una ventata di entusiasmo nel gruppo, tornato a disputare una gara ufficiale a distanza di un anno dall’ultima. E ora l’obiettivo dei ragazzi è quello di non fermarsi.

“Sono curioso di vedere se queste due settimane ci hanno consentito di migliorare la condizione fisica”, dice mister Di Fulvio alla vigilia della gara. “Mi aspetto una partita tosta, come ogni fine settimana. Non ci sono squadre deboli nel girone e la prima giornata l’ha dimostrato”. Quindi prosegue: “Il successo nella partita d’esordio ha caricato il gruppo. In questi giorni ho visto voglia, entusiasmo e grande applicazione da parte di tutti. Ora dobbiamo tradurre tutto questo nella prestazione di domenica”. E sul campionato aggiunge: “Pensiamo partita dopo partita. Sarebbe importante bissare il successo ottenuto su Perugia perché ci consentirebbe di dare continuità ai risultati e trovare una posizione più comoda in classifica. I ragazzi questo lo sanno e sono sicuro che andranno in vasca al massimo della concentrazione”.

Per la partita contro la Jesina Franco Di Fulvio ha convocato 13 giocatori:

Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, Fazzolari, Santarelli, Ferragatti, Recchia. All. Di Fulvio