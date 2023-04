Jeff Berlin in concerto questa sera al Kabala di Pescara

La stagione si chiude con una formazione all-star: il grande bassista statunitense torna ad esibirsi a Pescara il quartetto elettrico guidato da Jeff Berlin

PESCARA – Giovedì 13 aprile 2023, la stagione musicale del Kabala si completa con il concerto del quartetto guidato dal bassista Jeff Berlin e formato da Jorge Vera al pianoforte, Emilio Garcia alla chitarra e Asaf Sirkis alla batteria. Il bassista è impegnato in una tournée europea che tocca alcune delle rassegne musicali più significative del continente: insieme ad un quartetto di musicisti di assoluto livello e a loro volta leader di formazioni, Berlin rilegge così il suo repertorio attraverso il marchio di fabbrica del suo suono elettrico e sempre propulsivo.

La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto è di €15 e può essere acquistato anticipatamente presso la sede della Società del Teatro e della Musica (Via Liguria 6, Pescara), online su ticketone.it oppure, il giorno del concerto, al “Caffè Letterario 5 Sensi”.

Oltre al biglietto, sono possibili le formule combo con aperitivo/cena prenotando al numero 342 66 65 202.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito nuovokabala.com

Da oltre quarant’anni, Jeff Berlin è uno dei bassisti elettrici più importanti del panorama internazionale, grazie al suo stile originale che unisce, in maniera naturale, competenza tecnica e sensibilità musicale. La tecnica sbalorditiva e la visione armonica in continua evoluzione hanno reso Berlin è una delle figure principali nel percorso che ha portato il basso elettrico ad essere considerato un vero e proprio strumento solista, alla stessa stregua delle altre “voci” della musica moderna.

Queste sue capacità, hanno portato il bassista a collaborare – in studio di registrazione e dal vivo – con tantissimi musicisti importanti come, tra gli altri, Jack Bruce, Allan Holdsworth, Bill Bruford, Larry Coryell, Billy Cobham, Danny Gottlieb, Scott Henderson, Dennis Chambers, John McLaughlin e Michael e Randy Brecker. La sua discografia come leader affianca tutta la sua carriera, a partire da “Champion” e “Pump it!”, lavori pubblicati per Passport a metà degli anni ottanta, fino ad arrivare a Jack Songs, realizzato nel 2022.

Jeff Berlin si è anche distinto in campo didattico, diventando un punto di riferimento a livello mondiale. Dopo aver diretto per un decennio la Players School a Clearwater, in Florida, nel 2017, si è trasferito a Nashville dove ha dato vita alla Jeff Berlin Bass Education.

«Un percorso sfaccettato – afferma Giancarlo Alfani, presidente del Kabala e direttore artistico della rassegna, a proposito del programma dell’edizione che si conclude con il concerto di Jeff Berlin – che abbraccia tante delle anime della musica di oggi, attraversando le diverse declinazioni del jazz in un programma che presenta i formati più classici della musica di improvvisazione per approdare alle sonorità elettriche e all’omaggio ad Astor Piazzolla, senza dimenticare un’incursione davvero singolare nel mondo del rock e della canzone d’autore italiana.»