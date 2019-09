Jamrock Records cambia volto, ecco la nuova sede

Il 14 settembre ci sarà in Piazza d’Arti a L’Aquila l’inaugurazione della nuova sede del laboratorio creativo a 360°

Jamrock Records Creative Lab, Associazione Culturale Trecentosessantagradi, laboratorio creativo del Capoluogo abruzzese, è pronta a ripartire con un volto tutto nuovo. Quelli che conosciamo come Dabadub Sound System e che da più di 10 anni intrattengono il pubblico aquilano con la loro musica, hanno dato vita a questo nuovo e originale progetto, che sin dalla sua nascita nel 2012, ha visto passare per la propria sede operativa, moltissimi giovani e non, appassionati di musica, alla ricerca degli strumenti e delle competenze necessarie per realizzare concretamente i propri obiettivi.

Jamrock Records é un laboratorio creativo a 360° e mette a disposizione dei soci, differenti spazi e attività: studio di registrazione, produzioni musicali, sala prove, corsi di formazione professionali, Music Academy, Scuola di musica elettronica (Ableton Live, Producer & Beatmaker, Tecnico del suono, Videomaker, Deejay Academy e Speaker radiofonico in collaborazione con RL1), Hip Hop Academy, corsi di scrittura per bambini, Vocal Academy in collaborazione con le insegnanti Grazia di Michele e Maria Teresa Reale e il supporto dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e molto altro.

Inoltre l’Associazione culturale è promotrice di interessanti progetti socio-educativi coadiuvati da enti locali come scuole, comunità per minori e diversamente abili, case di accoglienza ecc.

La giovane etichetta indipendente si è fatta conoscere sul territorio grazie all’organizzazione di numerosi eventi e vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, portando le proprie produzioni ad arrivare fino in Jamaica, Inghilterra e in Spagna, fruibili su tutti i canali ufficiali Jamrock e sul sito www.jamrockrecords.com.

Oggi, a distanza di 7 anni, l’Associazione cambia casa e volto; si trasferisce nella nuova sede di Piazza d’Arti L’Aquila, in una struttura messa a disposizione da LegAmbiente L’Aquila ed è pronta a presentarsi il 14 Settembre con un’inaugurazione aperta a tutti.

