Jamiroplay (Jamiroquai tribute) domani a Piazza Salotto Pescara

Appuntamento a ingresso gratuito con il gruppo sabato 11 luglio alle 21.30. Due ore di tributo al gruppo musicale inglese capitanato dal cantante Jason Kay

PESCARA – Singin’ in the streets, la rassegna promossa dal Comune di Pescara e dall’EMP Ente manifestazioni pescaresi con lo scopo di rianimare le piazze cittadine dopo il lockdown, prosegue domani sabato 11 in piazza Salotto con i Jamiroplay, cover band di Jamiroquai. Appuntamento gratuito alle 21.30.

Il gruppo offre un repertorio musicale che si ispira totalmente al noto gruppo musicale inglese capitanato dal cantante Jason Kay. l concerto, della durata di circa due ore, è in grado di attirare un pubblico eterogeneo per età, gusto e preferenze, unito dalla voglia di divertirsi in modo raffinato e amichevole.

La band, con ormai un discreto seguito di fedelissimi, riporta consensi e apprezzamenti in ogni nuova piazza in cui si esibisce, forte della logica che la anima, quella dello story telling: un filo narrativo che accompagna gli ascoltatori in maniera dolce, con un crescendo di dinamiche, ritmo e coinvolgimento, fino a portarlo a ballare in pista o davanti al palco. Questi i componenti della band: Emilio Spinozzi alla voce, Mauro Pepe al basso elettrico, Fabrizio Granata alla batteria, Alessandro Assetta al piano e tastiere, Rocco Bompensa all chitarra.