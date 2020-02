Jacopo Sipari al Parco della Musica con Cinzia Tedesco

Alla sala Sinopoli il 7 febbraio torna sul podio con il suo disco Mr Puccini prodotto da Sony Classica. Il ricavato della serata andrà alla Canovalandia Onlus

ROMA – Venerdì 7 Febbraio, ore 20.30, Jacopo Sipari di Pescasseroli, fresco vincitore dell’Oscar della Lirica come una delle migliori promesse della lirica mondiale, torna sul podio della Sala Sinopoli del Parco della Musica di Roma per presentare il disco Mr Puccini in Jazz della grande star del jazz Cinzia Tedesco e prodotto da SONY Classica alla testa dell’Orchestra della Fondazione Festival Pucciniano, il Teatro che lo ha lanciato alla ribalta internazionale.

Con lui alcuni tra i più grandi interpreti del jazz mondiale come Javier Girotto, Antonello Salis e Pino Jodice che ha curato l’orchestrazione.

Dopo il successo di Verdi’s Mood, Cinzia Tedesco ritorna sul palco della Sala Sinopoli per presentare il suo nuovo progetto Mister Puccini in Jazz. Un tributo al maestro Giacomo Puccini, ideato da Cinzia Tedesco e costruito dalla jazz vocalist con partner eccezionali. Con Stefano Sabatini al pianoforte ed arrangiamenti, Luca Pirozzi al contrabasso e Pietro Iodice alla batteria, le arie da tenore e soprano diventano canzoni emotivamente travolgenti. Presentato alla Fondazione Festival Pucciniano in Agosto del 2019, il disco che è già 16 nelle classifiche di vendita.

“Tornare ancora una volta a dirigere nel tempio della musica – dice Sipari – è una emozione difficilmente spiegabile. Sono davvero felice di aver preso parte a questo importante disco della grande artista e amica Cinzia Tedesco, una delle voci più belle del nostro panorama musicale, che è riuscita ad interpretare Puccini, il mio amato Puccini, con quella eccezionale classe ed emotività che contraddistingue tutte le sue opere. Sono oltremodo lieto di dirigere poi l’Orchestra del Teatro che mi ha tenuto a battesimo e a cui sono molto legato. Un esperimento vincente, quello di Puccini in Jazz, che speriamo possa aprire nuove sensibilità”.

Un viaggio straordinario da Tosca a Madama Butterfly, passando per Manon Lescaut, La Boheme, La Rondine per un omaggio al genio pucciniano attraverso sonorità di immenso impatto emotivo.

Il disco è in vendita in tutto il mondo e su tutte le piattaforme digitali online.

Il ricavato della serata andrà alla Canovalandia Onlus che opera sul territorio della Capitale, così da potenziare il supporto alle strutture assistite dalla onlus: la Casa di Lorenzo a sostegno dei ragazzi Down; il Centro Docce di San Martino ai Monti, che ridona dignità ai poveri di strada; l’Assistenza a domicilio alimentare e medica agli anziani bisognosi.