Jacob Biancolino Valerio (Di Valerio) eroico soldato americano

La sua famiglia ebbe l’onore di ricevere la “A service flag” (per i cinque figli impegnati nella Seconda Guerra Mondiale). I suoi genitori erano emigrati da Montefino in provincia di Teramo

MONTEFINO – Jacob Biancolino Valerio (forse Di Valerio) nacque a Hershey, in Pennsylvania, il 23 maggio del 1923, da Vincenzo “James” (1882-1961) e Zerafina (Serafina ?) Falone (1886-1945). I suoi genitori, entrambi nati a Montefino in provincia di Teramo, si erano sposati a Montefino l’8 giugno del 1905. Emigrarono e andarono a risiedere in Pennsylvania. Oltre a Jacob in casa Valerio arrivarono altri sei figli maschi e due figlie femmine. Un fatto a suo modo storico accadde nel 1943, durante la Seconda guerra Mondiale, quando i suoi genitori ricevettero, per avere cinque figli in guerra, la “A service flag” (una bandiera donata ai combattenti di guerra che i membri della famiglia, dei soldati che hanno servito nelle Forze Armate degli Stati Uniti, possono poi orgogliosamente esporre. Bandiera con una stella blu per ogni membro della famiglia che ha combattuto).

Ai Valerio ne toccò una con cinque stelle. Tutti i figli tornarono dalla guerra, alcuni feriti, ma vivi. Uno di quelle stelle era di: Jacob Biancolino Valerio. Lui prestò servizio nell’esercito statunitense durante la seconda guerra mondiale, ricevendo numerose decorazioni e citazioni tra cui la “Good Conduct Medal” (uno dei più antichi riconoscimenti militari delle forze armate degli Stati Uniti con la motivazione di “servizio onorevole e fedele”); la “American Campaign Medal” (riconoscimento a quei militari che avevano prestato servizio nei teatri di guerra durante la seconda guerra mondiale); la “ European–African–Middle Eastern Campaign Medal” (destinata a riconoscere a soldati che avevano svolto servizio militare nel Teatro Europeo – inclusi il Nord Africa e il Medio Oriente – durante gli anni della seconda guerra mondiale); tre “Bronze Star Medal” (‘onorificenza militare conferita per “atti di eroismo, di merito o di servizio in zona di combattimento”); la “ World War I Victory Medal” (conosciuta come la “Medaglia della Vittoria”) e la prestigiosa “Purple Heart” (decorazione delle forze armate statunitensi assegnata in nome del Presidente a militari feriti o uccisi in servizio).

Servì come comandante di carro armato sotto il generale George Patton e ricevette una promozione sul campo, durante la guerra, da sergente a tenente. Lavorò per tanti anni con la “Hershey Estates”. Sposò Mary A. Troutman che gli diede due figlie: Carol e Cynthia. Jacob Biancolino Valerio (Di Valerio) morì il 14 ottobre del 2014.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”