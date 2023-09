ITS Academy Turismo e Cultura, al via due corsi: come partecipare

A ottobre partiranno 2 corsi in Digital Marketing e Comunicazione e Hospitality Manager. Fondazione: “Formeremo 50 esperti che a fine ciclo si recheranno nella regione”

TERAMO – Cresce il turismo, ma la capacità stenta a tenere il passo. Per valorizzare il patrimonio culturale occorrono risorse dedicate nei nuovi ambiti dell’ospitalità. Nato nel campo delle attività turistiche e culturali e rivestendo un ruolo centrale nella promozione di tutte le realtà del territorio, l’Istituto ITS fa parte del sistema degli Istituti Tecnici Superiori promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo.

Non si tratta quindi solo di un ente di formazione in grado di rispondere alle esigenze del mercato, ma anche di un ente al servizio del territorio, che stimola il mercato stesso a innovare nella tecnologia e nei metodi e promuove lo sviluppo del mercato. Il 21 settembre si è svolto presso la Biblioteca Regionale Melchiorre Delfico di Teramo un incontro introduttivo alla presenza di Pietro Quaresimale, Assessore Regionale alle Politiche Educative, Ciro Nardinocchi, Direttore dell’ITS, Scuola Capofila “Istituto Istituto” Rettore dell’Istituto Accademia Superiore”. Crocetti Cerulli Giulianova” e il Direttore dei Corsi Luigi Valentini nonché il Comitato Esecutivo dell’Accademia.

La formazione

Sono previsti 2 corsi di formazione in totale, a partire dal 30 ottobre, e le iscrizioni terminano il 12. Essi sono: Marketing e Comunicazione Digitale – tecnici senior che valorizzano le risorse culturali e paesaggistiche; Hotel Manager – tecnici senior che gestiscono strutture turistico-ricettive. I corsi sono gratuiti e finanziati dalla Regione Abruzzo e mirano a formare un numero limitato di figure professionali molto ricercate dal mercato del lavoro nel campo del turismo e della cultura affinché, una volta completata la formazione, siano immediatamente disponibili nel mercato regione.

Il motore di ITS è la Fondazione, creata con atto pubblico l’8 giugno 2022 e riconosciuta dalla Contea di Teramo il 21 dicembre dello scorso anno. I rappresentanti delle aziende consentono alla Fondazione di fungere da ponte tra la formazione e il mondo del lavoro, facilitando l’identificazione dei bisogni del settore e creando opportunità di carriera per i tirocinanti alla fine del ciclo. Il Comitato Esecutivo è l’organo operativo del Comitato Esecutivo e assume compiti gestionali ed è responsabile della gestione ordinaria e transitoria della Fondazione per l’attuazione del piano triennale di attività approvato dal Comitato Direttivo.

Ne fanno parte: Erminio di Lodovico, Presidente (SIGET srl); Dario Colecchi, Vice Presidente (CCIAA Gran Sasso); Luigi Valentini, Dirigente Scolastico Scuola Capofila “Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova”; Andrea Ciccarelli, Università degli Studi di Teramo; Lido Legnini, CCIAA Chieti-Pescara; Mirko Rossi, Comune di Mosciano Sant’Angelo. Riferimento e fucina è il Consiglio di Indirizzo, organismo a cui è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Fondazione, invece, è un organismo che è espressione del territorio e degli ambiti interessati dal progetto formativo biennale, ne individua contenuti e modalità di attuazione, anche supportando gli organi operativi nella scelta del corpo docente.

“L’esordio nel campo dell’Alta formazione dell’ITS Turismo Cultura è un ulteriore elemento nel processo di crescita dell’Abruzzo come realtà capace di creare competenze in grado entrare dalla porta principale del mercato del lavoro – dichiara l’assessore regionale alle Politiche Formative Pietro Quaresimale – , L’offerta formativa presentata oggi dall’ITS assume poi un’importanza particolare non foss’altro per il fatto che il turismo rappresenta uno degli asset portanti dell’economia regionale. Con i corsi ITS noi siamo in grado di collocare sul mercato del lavoro personale altamente specializzato in un settore che molte volte ha vissuto di improvvisazione. La proposta dell’ITS Cultura Turismo è stata possibile poi grazie all’impegno concreto della Regione Abruzzo che nella programmazione europea dei prossimi sette anni ha investito molto in questo campo. Ventuno milioni di euro per finanziare 42 corsi per tutti gli ITS regionali: per il prossimo biennio le risorse a disposizione sono 11 milioni, ma siamo pronti a mettere altre risorse in base alla domanda che arriva da giovani e famiglie”.

“L’obiettivo della nostra Fondazione è formare una nuova generazione di operatori turistici e culturali – così il direttore dell’ITS e coordinatore delle attività dei corsi, Ciro Nardinocchi – capaci non solo di utilizzare tecniche e strumenti innovativi, ma anche di influenzare i processi in base alle specificità del contesto locale in cui operano. In un mondo in continua evoluzione, l’ITS Academy offre l’opportunità di imparare, crescere e prepararsi per due settori affascinanti e dinamici quali il turismo e la cultura. L’obiettivo istituzionale è diventare un punto di riferimento nel marketing territoriale e nell’ospitalità italiana ed europea, adattandosi continuamente al contesto globale in costante evoluzione. La Fondazione nasce in attuazione delle “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori” della Presidenza del Consiglio e ha come obiettivo quello della promozione e diffusione delle tecniche scientifiche applicate alle attività di pianificazione e sviluppo dell’offerta culturale e turistica, proprio per sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e delle politiche attive del lavoro. Per questo vogliamo dialogare con la popolazione studentesca, invitandola ad aderire ai corsi, non solo perché sono gratuiti, ma soprattutto perché avranno certamente uno sbocco lavorativo sul nostro territorio”.

“Si tratta di un’opportunità da non perdere che arricchisce di un tassello fondamentale il sistema degli ITS regionali e concretizza un percorso di specializzazione concreto e accessibile per la potenziale utenza studentesca – aggiunge Luigi Valentini, Dirigente Scolastico Scuola Capofila “Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova” e responsabile dei corsi – Per tale ragione stiamo contattando tutte le scuole di secondo grado, affinché possano inserire i nostri corsi come proposta formativa superiore per gli alunni già diplomati. Siamo pronti ad accendere i motori di questo importante canale informativo, perché l’Abruzzo ha bisogno di queste figure per costruire una promozione capillare, efficiente e al passo con i tempi, partendo dal suo patrimonio che unisce ambiente, storia, paesaggio, accoglienza, sostenibilità e bellezza”.

INFO SUI CORSI

Attività e lezioni dei due indirizzi cominceranno il 30 ottobre. Entrambi i corsi avranno sede nei locali dell’Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova. I corsi hanno durata biennale. Vi sono borse di studio a copertura del percorso o parte di esso, viene rilasciato un diploma statale di Tecnico Superiore, corrispondente al 5° livello EQF (European Qualification Framework). La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 12 ottobre, esclusivamente tramite procedura telematica accessibile dall’apposita sezione del sito www.itsturismoecultura.it. La selezione per l’ammissione ai percorsi sarà basata su: valutazione dei titoli e delle esperienze; esito della prova scritta – Test multidisciplinare; colloquio psicoattitudinale-motivazionale.

Certificazioni. Durante il percorso gli allievi potranno superare specifiche attività formative per ottenere le seguenti certificazioni: Certificazioni di inglese Cambridge; Attestato di formazione in materia di Igiene degli Alimenti; Attestato di Sicurezza sul Lavoro.

1) Marketing e Comunicazione Digitale – Tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche – Sede: c/o Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli Giulianova

L’obiettivo è formare una figura professionale polivalente e trasversale rispetto ai diversi comparti aziendali delle imprese operanti nella filiera ricettivo-turistica, in particolare settore alberghiero ed extralberghiero e quello della promozione turistica. L’esperto in Marketing e Comunicazione Digitale, dal punto di vista delle hard skills, ha elevate competenze nell’ambito della promozione dei prodotti del “Made in Italy”, nello sviluppo di strategie di comunicazione e nel predisporre piani di marketing aziendali, essendo in grado di individuare ed analizzare le dinamiche ed i meccanismi macroeconomici del mercato turistico e nel saper raccogliere, selezionare ed interpretare dati rilevanti, sia di natura qualitativa sia di natura quantitativa. Il Tecnico superiore sarà in grado di:

· gestire e promuovere le relazioni e i rapporti con soggetti pubblici e privati del settore per definire un’adeguata offerta dei prodotti turistici del territorio;

· acquisire un’ampia conoscenza dei mercati e dei comportamenti dei consumatori tramite un’efficiente capacità di raccolta e gestione di dati;

· gestire le relazioni con la clientela e realizzare azioni di customer satisfaction, utilizzare i principali social network, gestire le campagne di web advertising per la promozione dei prodotti e/o servizi turistici;

· promuovere i prodotti/servizi del ‘Made in Italy’, con particolare attenzione al “Brand Abruzzo”, dei quali conosce le specifiche caratteristiche tecniche;

· gestire e controllare i piani di vendita monitorando la soddisfazione della clientela;

· supportare la gestione dell’impresa tramite l’analisi dei dati, la gestione delle risorse umane, la finanza, la catena di approvvigionamento e la tecnologia dell’informazione;

· utilizzare applicativi digitali che sono propri del mondo del marketing turistico, in particolare finalizzati alla creazione di un sito web di una struttura ricettiva;

· utilizzare e inserire immagini e realizzare testi, collegare il booking engine, collegare il CRM aziendale, ideare e creare pacchetti vacanza, promuovere la struttura e i singoli pacchetti in Google e nei social media, realizzare newsletter e gestire le prenotazioni;

· riconoscere i principali vantaggi offerti dalla Business Intelligence e Artificial Intelligence nel campo dello studio dei dati dei fenomeni turistici in un territorio e per segmenti di mercato;

· supportare la gestione dell’impresa tramite l’analisi dei dati, la gestione delle risorse umane, la finanza, la catena di approvvigionamento e la tecnologia dell’informazione.

Info, programma e iscrizione qui: https://www.itsturismoecultura.it/corsi/tecnico-superiore-per-la-valorizzazione-delle-risorse-culturali-e-paesaggistiche-marketing-e-comunicazione-digitale/2-3.html

2) Hospitality Manager – Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive

L’obiettivo è quello di formare una figura professionale che abbini le competenze specifiche del settore turistico alberghiero con quelle delle nuove tecnologie. L’Hospitality Manager conosce ed amministra correttamente l’impresa ricettiva, coordinando l’organizzazione del lavoro, la definizione delle procedure e l’efficacia operativa dei diversi reparti sovraintendendo tutti i processi gestionali di un albergo: amministrazione e gestione della struttura, Marketing, Food & Beverage Management, Room Division, Customer care. L’ITS intende formare un professionista molto richiesto dal mercato di settore in grado di: A

· Affiancare e gestire la direzione nelle imprese ricettive;

· Essere responsabili dell’accoglienza;

· Affiancare e gestire la direzione degli hotel termali e dei centri benessere,

· Gestire il Food & Beverage Department nelle Imprese ricettive;

· Coordinare e gestire l’accoglienza ed il marketing in aziende produttrici di prodotti tipici artigianali ed agroalimentari;

· Gestire iniziative di turismo esperienziale e culturale.

Info, programma e iscrizione qui: https://www.itsturismoecultura.it/corsi/tecnico-superiore-per-la-gestione-di-strutture-turistico-ricettive-hospitality-manager/2-2.html