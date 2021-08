Italian Open Pickleball Championships a Tocco da Casuria: ecco quando

TOCCO DA CASAURIA – Il prossimo weekend, dal 27 al 29 agosto, si disputeranno le gare ufficiali di singoare femminile e maschile e a seguire le gare di doppio femminile, maschile e misto, dell’Italian Open Pickleball Championships, torneo internazionale in cui si affronteranno atleti provenienti da diverse nazioni tra cui gli USA, Canada, Polonia, Germania, Svizzera, Turchia ed altre.

L’Associazione Italiana Pickleball per la Terza Edizione dell’Italian Open , torneo inserito nel circuito dell’International Federation of Pickleball, ha confermato Tocco Da Casauria come location per ospitare questo evento.

Nato nell’estate 1965 sull’isola di Bainbridge nello Stato di Whashington, da un’idea di Joel Pritchard, Bill Bell e Barney McCallum, il Pickleball venne ideato come sport a cui tutti avrebbero potuto giocare. In via di sviluppo e di diffusione in Italia, questo sport si pratica utilizzando una speciale palla perforata dal movimento lento, con una rete simile a quella del tennis e un campo di dimensioni equivalenti a quelle del badminton.

Il Pickleball risulta essere lo sport con la più rapida crescita nel Nord America, contando ad oggi circa 5 milioni di praticanti stimati dalla USA Pickleball Association.

Nel 2018 in Italia si è svolta la Seconda Edizione della Bainbridge Cup (Coppa del Mondo) sempre qui in Abruzzo, a Montesilvano.

Il torneo italiano è stato selezionato nel 2019 dal prestigioso tour operator statunitense PickleballTrips.com ed inserito nel programma “A Taste of Italy”, con soggiorni a Roma, Bologna e Firenze e che prevede una permanenza di quattro giorni a Tocco Da Casauria.

Il tour scout Jon Moore ha confermato questo programma in quanto il paese di Tocco da Casauria è risultato brillantemente vincente per la sua nutrita variabilità di offerte naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali, ma soprattutto perchè l’ospite potrà godere di un’esperienza unica nell’Italia vera, ricca di tradizione e di spontaneità popolare.

Il Comune di Tocco Da Casauria ha da subito creduto in questo progetto ed ha accolto immediatamente la proposta e le richieste di ospitalità e di supporto, concedendo l’utilizzo degli impianti sportivi e lavorando in sinergia con la direzione del torneo per l’organizzazione logistica di ospitalità e di ricettività.

Ma la notizia più importante è che il Sindaco Riziero Zaccagnini si è adoperato, in maniera concreta per la realizzazione di tre campi da pickleball presso gli impianti di via Vasto Piano, che risultano essere i primi in Italia.

L’obiettivo dell’organizzazione è quello di rendere Tocco Da Casauria la capitale del Pickleball in cui a cadenza annuale verrà organizzato e disputato questo evento primario internazionale.