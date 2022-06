L’Istituto Acustico MAICO compie 65 anni e festeggia a Pescara

Sabato 11 giugno all’Aurum di Pescara l’evento aziendale con Serafino Menzietti, Fondatore dell’Istituto Acustico MAICO, in prima linea dal 1957. Nel parterre d’eccezione Jury Chechi e Luciano Onder

PESCARA – L’Istituto Acustico MAICO, azienda simbolo del nostro territorio, raggiunge un traguardo storico: 65 anni di lavoro del suo Fondatore Serafino Menzietti, che con la sua impresa si dedica da sempre al benessere uditivo della popolazione. Sabato 11 giugno, nella simbolica location dell’Aurum, si omaggia così la storia imprenditoriale del signor MAICO, che ancora oggi, in giacca e cravatta, dopo sessantacinque anni, continua ad offrire il proprio contributo alla sua realtà e a tutti i suoi collaboratori.

Attesi in città diversi protagonisti del mondo dell’udito, il comparto sanitario da sempre valorizzato dall’attività dell’Istituto Acustico; accanto a loro, oltre duecento protagonisti della realtà aziendale, provenienti da varie regioni italiane. La conduzione dell’evento è affidata alla giornalista Mila Cantagallo.

Proprio sabato, in occasione della celebrazione dei 65 anni, saranno rese note una serie di iniziative organizzate a beneficio della cittadinanza dall’Istituto Acustico MAICO.

Tema dell’evento: le grandi imprese. Una vera e propria impresa, quella di Serafino Menzietti, realizzata insieme a chi lo ha affiancato nel corso degli anni. Per declinare un evento unico nel suo genere, a narrare un’altra grande impresa sarà l’olimpionico Jury Chechi, il “Signore degli anelli”, oggi speaker di successo, che ripercorrerà la sua carriera in una performance carica di emozioni e contenuti.

Darà il suo contributo anche Luciano Onder, il celebre giornalista e divulgatore scientifico, che da anni per gli italiani rappresenta il volto televisivo della prevenzione. Il noto giornalista sarà premiato dal sindaco di Pescara Carlo Masci, a sottolineare nuovamente il ruolo di Pescara come capitale della salute dell’udito.

Prevista anche la presenza di Corrado Canovi, vicepresidente dell’Associazione Europea degli Audioprotesisti (AEA) e segretario generale FIA (Federazione Italiana Audioprotesisti), insieme alla nutrita rappresentanza delle autorità comunali e regionali e ai rappresentanti del mondo sanitario e professionale. Una presenza che testimonia come, oggi, l’Istituto Acustico MAICO sia unanimemente riconosciuta come azienda all’avanguardia per la capacità di coniugare slancio imprenditoriale, ruolo sanitario, impegno nel mondo associativo e nel campo della prevenzione. Dello spirito innovativo della MAICO beneficiano ogni giorno tutti gli utenti che si confrontano con un comparto definitivamente migliorato grazie alla visione della famiglia Menzietti. Perché in fondo, in sessantacinque anni, la mission del fondatore non è mai cambiata: “Da sempre, facciamo del nostro meglio per farvi sentire bene”. L’11 giugno sarà l’occasione per celebrare insieme questo valore.

I protagonisti

Jury Chechi è il grande campione della ginnastica italiana, vera e propria icona dello sport tricolore. Ha da poco compiuto cinquant’anni e ai trionfi sportivi sta facendo seguire un’affermata carriera da speaker e coach. Impossibile dimenticarne le vittorie, soprattutto quelle ottenute dopo alcuni pesanti infortuni, che lo hanno reso un simbolo di coraggio e determinazione. Gli stessi valori che oggi possiamo ritrovare nell’impresa di Serafino Menzietti.

Luciano Onder è giornalista, conduttore televisivo e accademico. È il volto italiano della divulgazione scientifica, un ruolo che svolge da oltre cinquant’anni nelle principali emittenti italiane; da tempo, affianca le attività di “Nonno Ascoltami Udito Italia Onlus”, spiegando l’importanza della prevenzione e di azioni mirate e tempestive a tutela dell’udito. Proprio questa associazione è uno dei fiori all’occhiello dell’attività di Mauro Menzietti, che l’ha fondata oltre dieci anni fa. In virtù del suo impegno nel mondo della prevenzione, Mauro è anche rappresentante italiano dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra; oggi è anche presidente dell’Associazione Nazionale Audioprotesisti e Amministratore dell’Istituto Acustico, in cui ha ulteriormente valorizzato il modello Menzietti, basato sull’assistenza continua agli utenti, la professionalità del personale audioprotesico, lo spirito pionieristico e la capillarità sul territorio. In Puglia e in Basilicata, l’azienda è guidata da Antonio Lauriola, membro della famiglia Menzietti, protagonista dello sviluppo del gruppo da oltre due decenni e delegato regionale ANA.

Serafino Menzietti da 65 anni è protagonista in un settore, quello dell’udito, che ha accompagnato profondamente lo sviluppo tecnologico e sociale della storia italiana: i cornetti acustici di un tempo sono diventati dispositivi ultramoderni che restituiscono la possibilità di sentire a sempre più utenti, oggi finalmente sensibili verso questo tema. Il percorso di Menzietti è straordinario: prima aiutante, presto dipendente, poco dopo titolare d’azienda, grazie all’incredibile intuito imprenditoriale che gli ha permesso di comprendere le enormi potenzialità della MAICO in Italia e costruire in poco tempo una delle realtà più importanti del centro Italia.

Una realtà che proprio l’11 giugno, insieme al suo Fondatore, potrà spegnere 65 candeline e brindare ai successivi sessantacinque anni.