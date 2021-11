“Istantanea su MURAP Festival”, mostra e dibattito al Circolo Aternino

Domenica 7 novembre 2021 alle ore 18 un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi e “MURAP Festival-Muri per l’arte pubblica a Pescara”

PESCARA – Un progetto, il MURAP Festival, che ha raccolto unanimi consensi e che ora celebra in fotografia il valore e la bellezza dell’arte espressa in una delle sue forme evolutive più interessanti, qual è appunto il muralismo urbano contemporaneo inteso come strumento pubblico di valorizzazione dello spazio urbano.

Da domenica 7 novembre gli spazi del Circolo Aternino di Piazza Garibaldi ospitano infatti “Istantanea su MURAP Festival”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi e “MURAP Festival-Muri per l’arte pubblica a Pescara”, progetto quest’ultimo di Fondazione Aria e Comune di Pescara. Si tratta di un evento che vuole fissare in immagini e parole l’eredità della prima edizione di Murap, una delle manifestazioni che più ha innovato la proposta dell’estate pescarese 2021 e che si annuncia come appuntamento stabile negli anni a seguire, avendo lanciato con forza la dimensione di Pescara come laboratorio a cielo aperto. “Istantanea su Murap Festival” non è però solo un momento di consuntivo, ma è soprattutto una finestra aperta sul futuro prossimo; consiste in realtà di un doppio appuntamento perché alla mostra, che sarà inaugurata domenica, e che sarà visitabile fino al sabato successivo 13 novembre, seguirà, proprio nel giorno di chiusura, dalle ore 18, un momento di dibattito, una Conversazione che intende approfondire la valenza culturale del progetto MURAP e quindi il tema “dello spostamento dalla formula pittorica della Streeet art – afferma Alessandro Sonsini, curatore di Murap Festival – intesa come espressione dell’iniziativa privata, spontanea, ad opera di un singolo individuo, a volte illegale, quasi mai retribuita, ad una forma di arte pubblica istituzionalizzata, quindi inserita in un progetto condiviso tra i portatori d’interesse, artista-committente-finanziatore-curatore, che rispetta determinate procedure amministrative e che vede chiamare in campo la città non più solo come luogo generico d’intervento ma come fonte d’ispirazione, come contesto a cui riferire il progetto pittorico”.

Nel dettaglio la Mostra fotografica consta di cento opere fotografiche, realizzate dai soci dell’associazione Aternum Fotoamatori Abruzzesi, sul lavoro svolto dai muralisti Ericailcane, Bastardilla, Antonello Macs e Alessandra Carloni, in tre aree della città, proprio in occasione di MURAP Festival 2021. La raccolta fotografica non vuole essere solo il racconto delle varie fasi del lavoro artistico, ma è anche la testimonianza dei cambiamenti apportati nel paesaggio urbano della città.

Inaugurazione

“Istantanea su Murap Festival” sarà inaugurata domenica 7 novembre, dalle ore 18, presso il Circolo Aternino di Piazza Garibaldi, dove resterà fino a sabato 13 novembre con i seguenti orari di apertura: dalle ore 18 alle ore 20 nei giorni feriali; dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 nelle giornate festive.

Alla Conversazione di sabato 13 novembre, dalle ore 18, interverranno:

Luca Beatrice, critico d’arte, docente all’Accademia Albertina di Torino, già curatore del Padiglione Italia alla 53ª Biennale d’arte di Venezia 2009;

Sergio Raul Belardinelli, sociologo, professore ordinario presso

il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all’Università di Bologna.

I lavori, coordinati e moderati dalla filosofa Benedetta Di Marzio, saranno introdotti dall’architetto Alessandro Sonsini, curatore di MURAP Festival.

La conversazione, che sarà diffusa in diretta streaming sulla pagina FB di Aternum Fotoamatori Abruzzesi, ha lo scopo di riflettere sulla prima edizione di MURAP Festival 2021, con cui Pescara ha scommesso sul muralismo urbano contemporaneo, cioè su una forma di arte pubblica che, nata dalla Street Art, negli ultimi anni ha acquisito una connotazione che la sta spostando dalla categoria della Pittura verso la categoria degli Strumenti di Trasformazione Urbana.

Infine vanno ricordati in sintesi i numeri e i contenuti di MURAP Festival 2021:

· realizzati 550 mq. di muri dipinti

· hanno partecipato 4 artisti di fama internazionale

· interessati 3 luoghi urbani

· coinvolte, nel processo creativo dei murali, le comunità di Zanni e San Donato.

Da rimarcare come, durante il periodo di realizzazione delle opere, si sia anche tenuto il convegno “Dalla Street Art al muralismo urbano contemporaneo”, con importanti relatori del settore. Su questa straordinaria esperienza artistico-culturale, nel mese di ottobre è stato presentato al pubblico il cortometraggio “Croma” di Dino Viani, con il quale il regista ha raccontato la sua percezione del MURAP Festival 2021.