Ischia Marine Club – Pescara Pallanuoto 9-10: il racconto del match

Vittoria fondamentale del Pescara Pallanuoto, che alla Scandone batte l’Ischia 10-9 nella sedicesima giornata del campionato di A2 girone Sud e approfittando del passo falso del Palermo esce dalla zona retrocessione. Un successo arrivato dopo una partita giocata con grande concentrazione, nonostante il 4-0 iniziale arrivato anche per la scarsa precisione in fase offensiva. Come accaduto sabato scorso, la squadra ha saputo reagire, ricucendo immediatamente il punteggio, tanto che già all’intervallo il Pescara era avanti di uno. Da quel momento il Delfino non è più andato sotto e ha condotto la gara in porto con autorevolezza. In questo modo il Pescara restituisce all’Ischia il ko dell’andata, mette 7 punti di distanza dal penultimo posto e due di vantaggio sul Palermo. Sabato prossimo altro scontro diretto con i siciliani a Le Naiadi.

l’Ischia parte meglio e va in gol con Serino, Barberisi, Kaid e Vitullo, prima della rete di Di Fulvio. Ancora Di Fulvio e tre volte De Vincentiis ribaltano il parziale nel secondo periodo. Dopo l’intervallo Mancini allunga, Droghini e Kaid pareggiano, poi va in rete Di Fulvio. Nell’ultimo tempo segnano Simonetti, Micheletti, Di Fulvio, Barberisi, Di Fulvio e Droghini.

“Abbiamo giocato una grande partita” dice mister Franco Di Fulvio alla fine. “La partita che mi aspettavo. I ragazzi sono stati bravi e concentrati. Il 4-0 iniziale è stato più che altro frutto dei nostri errori davanti, però non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di riprendere la gara”. E va avanti: “Questa vittoria ci consente di allontanarci dal penultimo posto e di poterci giocare la salvezza diretta. Adesso testa al Palermo”.

Tabellino

PARZIALI: 4-1, 0-4, 2-2, 3-3

ISCHIA MARINE CLUB: Lindstrom, Perez, Kaid (2), Coda, Napolitano, Serino (1), Simonetti (1), Barberisi (2), Saviano, Droghini (2), De Florio, Vitullo (1), Magnante. All. Coda

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (1), Cipriani, Di Fulvio (5), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti (1), De Vincentiis (3), Pelliccione, Ercolani, Castagna. All. Di Fulviov