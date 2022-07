Iris Ferazzoli non farà parte del progetto Panthers Roseto 2022/23

ROSETO DEGLI ABRUZZI – È difficile sintetizzare un rapporto professionale che volge al termine in poche righe: coach Iris Ferazzoli, infatti, non farà più parte del progetto Panthers per la prossima stagione.

Abbiamo scritto che si chiude un rapporto professionale ma non si chiude affatto il rapporto umano in quanto lris, in quest’anno trascorso insieme a noi, è stato un esempio meraviglioso di dedizione totale alla pallacanestro e al progetto Panthers curando con attenzione il settore giovanile facendolo crescere, formando e seguendo tantissime giocatrici.

Nel momento forse più delicato della stagione ha anche accettato la sfida di guidare la prima squadra nel campionato di Serie B, mettendoci il massimo impegno con quella “garra” tipica del suo essere argentina purosangue, arrivando a giocarsi l’accesso alla Serie A2 nelle ultime partite.

Le strade adesso si separano per motivi professionali ma Iris Ferazzoli sarà sempre legata alle Panthers Roseto per tutto quello che ha fatto.

Grazie di cuore Iris e in bocca al lupo per un futuro ricco di soddisfazioni.