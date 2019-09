Io Kanto a Montesilvano, come partecipare all’evento musicale

La grande sfida tra bambini si svolgerà il 19 e 20 ottobre al Pala Dean Martin di Montesilvano. Le indicazione su come iscriversi

MONTESILVANO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la versione autunnale di Io Kanto a Montesilvano. L’evento musicale, dopo lo strepitoso successo della data estiva condotta da Federica Peluffo (nella foto) e Beppe Convertini, si terrà al Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara) nei giorni 19/20 ottobre.

I protagonisti saranno ancora una volta i bambini. Due le categorie che si sfideranno a colpi di note: bambini da 6 a 11 anni e ragazzi da 12 a 16 anni.

A giudicarli volti noti ed esperti di musica come la vocal coach Maria Grazia Fontana, l’attrice Sandra Milo e il cantante Christian Imparato. Per tutti alla fine il ricordo di una due giorni di divertimento in compagnia di specialisti del settore che gli resterà per la vita. E per i due vincitori tante sorprese che saranno svelate via via attraverso le pagine social dell’evento.

COME PARTECIPARE

L’iscrizione per i partecipanti è gratuita. Per info: tel 389 6115976 oppure Iokantoamontesilvano@gmail.com

A presentare la serata sarà la bellissima Federica Peluffo, volto noto Rai. Con lei il pubblico, oltre ad ascoltare delle voci meravigliose, sarà trasportato nelle eccellenze abruzzesi grazie ai numerosi espositori presenti.