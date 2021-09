LANCIANO – Con l’intesa siglata tra ITS ACADEMY SISTEMA MECCANICA e FESTO viene aggiunto un altro tassello alla già ricca offerta formativa in ambito meccatronico. Infatti FESTO è un gruppo internazionale all’avanguardia nell’automazione industriale e soluzioni per i costruttori di macchine ed impianti; e leader dell’innovazione a livello globale attraverso un ramo d’azienda dedicato alla consulenza per governare i processi di management, potenziare le risorse umane, e sviluppare le competenze tecniche dei giovani impegnati nel percorso educativo secondario e post-secondario.

Un’azienda che opera con oltre 300.000 clienti nel mondo, e naturalmente lavora con tutto il comparto industriale abruzzese.

“Siamo onorati – ha affermato Paolo Raschiatore Presidente della Fondazione ITS Academy – di stabilire con questa importante azienda internazionale una partnership durevole che ci consentirà di estendere ancor di più la nostra offerta formativa rivolta ai giovani ealle imprese in Abruzzo e rafforzare quelle relazioni, non solo economiche, tra Italia e Germania, nostro primo partner commerciale-industriale”.

“La trasformazione digitale delle imprese -rilanciaRoberto Siccardi, general manager di Festo CTE- non necessita solo di tecnologie, ma, fattore essenziale, della crescita di una forza lavoro qualificata capace di portare avanti nuove idee e nuovi modelli, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ispirati dai valori per la protezione dell’ecosistema; questo si può realizzare solo attraverso una collaborazione costante tra i sistemi formativi pubblici e privati. Ecco perché la sinergia avviata con la Fondazione ITS Meccanica in Abruzzo può innescare processi di cambiamento virtuosi per l’economia del territorio e per il Paese”.

Grazie alle proprie competenze interne ed al proprio network, gli strumenti ed il patrimonio di esperienze maturate presso le divisioni Education, Academy, Consulting che FESTO metterà a disposizione, sarà possibile allineare ancora di più le competenze in uscita dei diplomati ITS con le reali esigenze delle aziende soprattutto nell’area tecnologica di Industria 4.0. Festo collaborerà su:

· progettazione erealizzazione dei percorsi formativi nell’area tecnologica comune I4.0

· miglioramento delle competenze del territorio e/o dipendenti anche con azioni di formazione continua;

· realizzazione, presso le strutture dell’ITS, di laboratori per la didattica, improntati al modello delle Learning Factories;

· promozione ed organizzazione di tirocini di formazione ed orientamento presso le proprie strutture ed altre sedi.