Provincia di Teramo, tre interventi per 300mila euro: ecco dove

Cantieri aperti a Tottea, Castagneto e fra Nereto e Controguerra. Gli interventi serviranno per il risanamento versanti in frana e la sistemazione asfalti

TERAMO – Sono in via di completamento due interventi sulla rete stradale: provinciale 45/b nel tratto Tottea-Alvi, comune di Crognaleto e provinciale 50 in località Castagneto nel comune di Teramo. Cantiere appena aperto, invece, sulla provinciale 7C, fra i territori di Nereto e Controguerra per un intervento di 140 mila euro per la sistemazione dell’asfalto.

Per quanto riguarda il tratto Tottea – Alvi, la Provincia ha provveduto al risanamento della scarpata di monte – franata in seguito alle piogge – con la realizzazione di una gabbionata ancorata alla roccia, il posizionamento di rete paramassi e il risanamento del manto stradale. Costo dell’intervento, 100 mila euro.

“Sulla provinciale 50 invece, nel comune di Teramo in località Castagneto, in collaborazione con E-distribuzione che sta realizzando una condotta elettrica, è stato sistemato il piano asfalto provvedendo alla risagomatura dei tratti più ammalorati e soprattutto si è intervenuti sulla regimentazione delle acque e sui tombini occlusi. Manutenzioni che dovrebbero far parte della normale attività dell’ente, anche per prevenire dissesti e costi maggiori rispetto a quelli della ordinaria manutenzione, che invece, a causa delle incertezze finanziarie oggi paiono una conquista” dichiara il consigliere Lanfranco Cardinale.