“Interventi Regionali per la Vita Indipendente”, pubblicato l’avviso

A Fossacesia al via la presentazione delle richieste per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale

FOSSACESIA – Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov) è stato pubblicato l’avviso inerente gli “Interventi Regionali per la Vita Indipendente”, che riconosce e garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale.

L’avviso è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 Frentano, a cui afferiscono il Comune di Lanciano quale Ente capofila, tra cui Fossacesia. Coloro che intendono usufruire di questa tipologia di intervento possono presentare domanda direttamente al Comune nel rispetto dei seguenti requisiti di accesso: cittadini con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall’art. 3 comma 3 della legge 104/92 con permanente grave limitazione dell’autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi; cittadini con ISEE socio-sanitario non superiore a 20.000,00 euro in corso di validità; età superiore ai 18 anni.

Gli interessati sono tenuti a presentare tramite PEC o consegna manuale entro e non oltre le ore 12 del 31.01.2021 la documentazione richiesta direttamente presso il Comune di Fossacesia, servizio Segretariato Sociale, in via Marina, 18 – tel. 0872.608740 – nei giorni ed orari apertura di martedì ore 9/12 e giovedì ore 9/12, oppure via Pec all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org.