Interpellanza liste d’attesa, Taglieri: “Restano chilometriche, intervenga la Verì”

REGIONE – “Le domande che ho rivolto alla Giunta regionale riguardo alle chilometriche liste d’attesa nella del nostro sistema sanitario regionale, sono state puntualmente evitate dall’Assessore alla Sanità, in quota Lega, Nicoletta Verì, che in Consiglio regionale non ha fornito risposte sufficienti ai quesiti presenti in una mia interpellanza sull’argomento. La verità è che ancora oggi abbiamo pazienti ai quali non viene neanche fissato un appuntamento per le visite a causa della mancanza di spazi in calendario, mentre i più ‘fortunati’ devono comunque aspettare mesi per poter usufruire della prestazione di cui hanno bisogno”.

Ad affermarlo è il Consigliere regionale M5S Francesco Taglieri, che commenta così le risposte fornite dall’Assessore nel corso del Consiglio regionale odierno.

“Ho portato anche oggi all’attenzione del centrodestra la realtà dei fatti, con un caso concreto di una persona impossibilitata a prenotare una visita nella Asl 02, facendo così emergere tutta l’approssimazione con cui si sta organizzando il piano strategico delle liste d’attesa. E intanto, mentre le prestazioni della sanità pubblica non vengono smistate, i vertici dell’Azienda sanitaria si sono affrettati a sbloccare solamente l’attività in intramoenia. Significa che, ancora una volta, si interviene immediatamente per le visite a pagamento, mentre chi non ha la possibilità di pagare per usufruire del servizio sanitario regionale si trova costretto ad aspettare ancora e ancora, senza avere alcuna certezza sulle tempistiche. Mi aspetto che anche se le risposte sono state inconsistenti, le azioni di questa giunta inizino a portare qualche risultato perché quello della salute è un diritto di tutti e deve essere garantito”. conclude.