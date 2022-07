International IMAGO Film Festival: programma e premi speciali 2022

CIVITELLA DEL TRONTO – L’International IMAGO Film Festival di Civitella del Tronto ha assegnato un premio speciale a Vanessa Gravina come “Attrice dell’Anno” e il premio speciale “Il diritto alla felicità” a Giobbe Covatta per il suo costante impegno nel sociale e verso i paesi del Terzo Mondo. I premi – insieme a quelli destinati ai film assegnati dalla giuria – saranno assegnati la sera del 4 agosto.

Ogni giorno verranno presentati due film in concorso – qui il programma giornaliero – e le proiezioni delle 21.30 saranno introdotte da Federico Perrotta e Valentina Olla, coppia artistica, nota per la loro ironia, comicità e irriverenza, che attraverso una contaminazione dei diversi linguaggi dell’arte, daranno vita ad una kermesse nella kermesse: i miti di ieri e di oggi, rivisitati in chiave assolutamente contemporanea.

La sera del 1° agosto inoltre, l’Associazione Musicale Orchestrale “I Sinfonici” – formata da giovani diplomati e docenti di Conservatorio che ha tenuto concerti in molte città italiane – si esibirà in un concerto di musiche per film, interpretando compositori come Mancini, Ortolani, Morricone, Rota, Williams, Zimmer.

il programma del festival giorno per giorno

Con oltre 1200 iscrizioni avvenute tramite le piattaforme FilmFreeway e Festhome, si è giunti finalmente alla programmazione dei film al prossimo Int.l Imago Film Festival.

Di seguito il calendario e il link al programma del sito ufficiale:

28 LUGLIO ’22

H. 19:00 – “LA CANTERA” – SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Peru 2019 Dramma 92 min – diretto da Miguel Barreda con Carlos Rudas, Andrea Pani, John Dávila, Arcadio Ramos. Prodotto da Miguel Barreda

H. 21:30 – “GUARDA CHI SI VEDE” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 – dramma 80 minuti di Riccardo Camilli con Giorgia Vicari, Riccardo Camilli, Alessia de Mattia, Tania Angelosanto, Claudia Salvatore, prodotto da Riccardo Camilli.

29 LUGLIO ’22

H. 19:00 – “MIGRANTS” – SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO Repubblica Islamica dell’Iran 2021 Dramma 85 min – diretto da Masoud Ahmadi con Shima Poursahmedin, Ghazaal Rafiee, Amin Dowlatkhah, Sara Zarei. Prodotto da Mohammad Shokravi

H. 21:30 – “DOG” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2022 – fantascienza, Avventura 80 min di Federico Alotto con Andrea Zirio, Ortensia Fioravanti, Stewart Arnold, prodotto da Andrea Zirio.

30 LUGLIO ’22

H. 19:00 – “KETU” – SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

India 2020 – dramma 73 min di Amartya Bhattacharyya con Amartya Bhattacharyya e Priyanka Ghosh Roy

H. 21:30 – “FRA DUE BATTITI” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 – dramma 106 minuti di Stefano Usuardi con Stefano Scandaletti, Remo Girone, Maria Vittoria Barrella, prodotto da Caterina Francavilla.

31 LUGLIO ’22

H. 19:00 – “MEDÈN ÀGAN” – SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2022 – dramma sperimentale 95 minuti di Alessandro Valentini con Alessandro Valentini, Valentina Valsania, Andrea Palladino, prodotto da Alessandro Valentini.

H. 21:30 – “NEIGHBOURS” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Repubblica Araba Siriana 2021 Dramma 100 min – diretto da Mano Khalil con Serhed Khalil e Jalal Altawil. Prodotto da Mano Khalil

1 AGOSTO ’22

H. 19:00 – “PASTRONE!” – SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2020 Documentario 90 min di Lorenzo De Nicola con Fabrizio Bentivoglio. Prodotto da Lab 80 film

H. 21:30 – “ALGO CON UNA MUJER” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Argentina 2019 Dramma 89 min – diretto da Mariano Turek e Luján Loioco, con Maria Soldi, Manuel Vignau, Abel Ayala. Prodotto da Luján Loioco

2 AGOSTO ’22

H. 19:00 – “RESPIRA, PROVA” – SALA CONSILIARE, LARGO ROSATI, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 – dramma 66 minuti di Andrea Gambadoro prodotto d Andrea Randazzo, Fabio Saitto.

H. 21:30 – “DEAD BRIDE” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2022 – horror, thriller – 83 minuti di Francesco Picone con Jennifer Mischiati, Christoph Hülsen, Douglas Dean, David White, Michael Segal, prodotto da Francesco Picone, Giancarlo Freggia.

3 AGOSTO ’22

H. 19:00 – “IL DIRITTO ALLA FELICITÀ” – SALA CONSILIARE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 Dramma 81 min diClaudio Rossi Massimi con Remo Girone e Didie Lorenz Tchumbu. Prodotto da IMAGO Film

H. 21:30 – “LA TANA” – PIAZZA FILIPPI PEPE, CIVITELLA DEL TRONTO

Italia 2021 – dramma 90 minuti di Beatrice Baldacci con Irene Vetere, Lorenzo Aloi, prodotto da Andrea Gori.