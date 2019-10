International GT Open, Loris Boggi Spinelli a Monza su Mercedes

Domenica 13 ottobre il pilota di Montesilvano sarà all’autodromo per l’ultima prova stagionale. Pompei: “Siamo certi che Loris potrà conseguire un risultato brillante nella gara di Monza“

MONTESILVANO – Nel weekend automobilistico all’autodromo di Monza per l’International GT Open scenderà in pista anche il pilota di Montesilvano, in provincia di Pescara, Loris Boggi Spinelli, su Mercedes GT3 by Antonelli Motor Sport, la gara è valida per l’ultimo appuntamento stagionale. Lamborghini e McLaren sono le vetture che tenteranno a conquistare il titolo dell’International GT Open.

Tra le 43 macchine e le 15 scuderie presenti, solo pochi equipaggi possono aspirare alla coppa di campionato. In testa alla classifica, si trova il duo Albert Costa e Giacomo Altoè con una delle Lamborghini Huracán GT3 Evo della squadra Emil Frey Racing. A distanza di 11 punti, Martin Kodric e Henrique Chaves della Teo Martin Motorsport con la McLaren 720s. Seguono un solo punto di differenza, il secondo equipaggio della Emil Frey, composto da Norbert Siedler e Mikael Grenier al volante della Lamborghini. A 16 punti dai primi, troviamo la McLaren di Fran Rueda e Andres Saravia di Teo Martin Motorsport. Infine con Mercedes il duo Spinelli Boggi-Agostini. Sarà dunque una gara al titolo anche tra diverse scuderie.

Dopo aver conquistato il titolo mondiale e il titolo europeo nel 2018 nel Super Trofeo Champion Loris Spinelli Boggi proverà a mettersi in mostra e a vincere il GT Open di Monza: “Domenica è la mia terza prova stagionale nel campionato GT Open – afferma il pilota abruzzese -, dopo il quinto posto a Silverston e il primo a Barcellona, a Monza ci sono buone possibilità di fare un buon lavoro con il motore Mercedes, con cui ho corso anche in passato, conquistando il titolo europeo, nella scuderia Antonelli Motor Sport. Gareggio con il pilota Riccardo Agostini di Padova. Ringrazio la mia scuderia per la fiducia e sono certo di disputare una buona prova”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport Alessandro Pompei: “Siamo certi che Loris potrà conseguire un risultato brillante nella gara di Monza. Oltre a essere un pluricampione è un ragazzo che dà onore e lustro a Montesilvano, portando il nome della nostra città in alto in Italia e nel mondo. Lo spettiamo al suo rientro sperando di poterlo festeggiare in Comune”.

A Monza, infatti a dividersi un’altra vettura tedesca della squadra emiliana ci sarà l’equipaggio Pro formato da Riccardo Agostini (che ha fatto il suo rientro nella serie proprio in Spagna, tre settimane fa) e Loris Spinelli Boggi. Un binomio vincente non solo sulla carta, visto che a Barcellona è riuscito a imporsi nella prima delle due gare del weekend. Domenica proveranno a superare le Lamborghini, che si stanno giocando il titolo con Mclaren. La gara si corre alle 14,00, domani sono previste le prove libere e sabato le qualifiche e la gara 1.