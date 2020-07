Intelligent Cities Challenge (ICC), Pescara tra le 54 città selezionate

PESCARA – Pescara tra le città europee prescelte – tra le 130 partecipanti di 20 paesi europei e del Regno Unito – dall’Intelligent Cities Challenge (ICC) per l’accesso a consulenze gratuite su misura, da parte di esperti internazionali, basate sulle esperienze collettive delle città europee riguardanti grandi temi quali energia pulita, mobilità sostenibile, economia circolare, gestione del ciclo dei rifiuti e disaster management.

Pescara dunque si conferma nel suo profilo di città moderna, dinamica e vocata al progresso. La partecipazione al programma offrirà infatti una grande opportunità per costruire reti interurbane e collaborazioni con città europee di pari dimensioni al fine di condividere le migliori pratiche e far adottare misure ambiziose per migliorare la qualità della vita dei loro cittadini garantendo crescita e sostenibilità economica e ambientale.

Si tratta di un piano comune di investimenti su cui far leva per ottenere risorse dagli strumenti finanziari dell’UE. Grazie a questo anche Pescara – tra le 54 nuove citta’ europee vincitrici del programma – può ora ambire a diventare più vivibile e socialmente responsabile utilizzando tecnologie avanzate e avendo accesso a:

Convezioni con la UE al fine di acquisire le migliori pratiche, ricevere formazione mirata sui temi pianificati, ascoltare oratori di livello mondiale;

Tool Box on-line per ottenere indicazioni sulle migliori pratiche da adottare;

Strumenti innovativi per coinvolgere i cittadini;

Creazioni di partenariati e Creazione di eventi pubblici in loco;

Partecipazione agli eventi ICC delle città vincitrici del programma e delle città internazionali mentori.

La città di Pescara al momento della scadenza dei termini di partecipazione (il 29 maggio u.s.) aveva inserito nella scheda-progetto quattro priorità:

Resilienza ai cambiamenti climatici e gestione dei disastri Gestione dei rifiuti ed economia circolare Gestione efficiente dell’acqua e dei sistemi idrici Mobilità e trasporti intelligenti e verdi.

Le città principali selezionate riceveranno una guida di alta qualità e su misura; possono prendere parte a corsi di formazione di gruppo, scambiare esperienze con le altre comunità coinvolte, partecipare a una serie di eventi di alto livello e pianificare collettivamente cambiamenti su larga scala. In tal modo, faranno leva su tecnologie avanzate per ottenere una crescita verde, intelligente e sostenibile. L’ICC inizierà con una settimana di lancio prevista per la settimana del 28 settembre.

Partner del progetto coordinato dal gruppo di lavoro dell’Ufficio Progettazione Europea e Nazionale del Comune di Pescara sono, nelle vesti di key-actors, Dcpe, Fater Smart, Ambiente Spa, Aca, Tua Abruzzo Spa, Associazione volontari Protezione civile, Università d’Annunzio, Legambiente, Confcommercio e Fiab Pescara Bici.