Installati nuovi dispositivi di monitoraggio degli elettrodotti in Abruzzo

Altri 6 elettrodotti si aggiungono alle 6 linee elettriche interessate dalla scorsa installazione, coprendo circa 175 km. Prosegue il progetto di digitalizzazione del territorio avviato da Terna nel 2020

REGIONE – Terna ha completato l’installazione di dispositivi di sensoristica IoT (Internet of Things) in Abruzzo, aggiungendo 27 sensori agli oltre 30 installati precedentemente. L’opera rientra nell’ambito del piano di digitalizzazione dei propri asset e ha come scopo quello di garantire un monitoraggio quanto più ampio e capillare della rete elettrica sul territorio.

Le nuove installazioni, completate in poco più di 3 mesi, sono state distribuite tra tutte e 4 le province abruzzesi (L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo) e sono dotate di apparecchiature altamente tecnologiche che consentiranno di monitorare da remoto circa 60 km di elettrodotti aerei, che vanno ad aggiungersi ai 114 km di rete elettrica già coinvolta dal progetto, garantendo un ulteriore miglioramento dell’affidabilità della rete.

I dati così raccolti dai 175 km totali di linee monitorate e dagli oltre 57 sensori presenti sul territorio abruzzese permetteranno di sviluppare tecniche di manutenzione predittiva riducendo ulteriormente la possibilità di guasti.

Le 6 nuove linee elettriche interessate (Cellino Attanasio – Penne; Casoli – Atessa; Celano smistamento – Avezzano der. Rocca di Cambio; S. Angelo – S.E. Collarmele der. Sulmona; Brulli Cocullo – S.E. Collarmele; Castel di Sangro – Villetta Barrea) vanno ad aggiungersi ai 6 elettrodotti precedentemente coinvolti dall’opera di digitalizzazione, permettendo di monitorare tra l’altro la variazione del tiro dei conduttori causata dalla formazione dei manicotti di ghiaccio, responsabili di molti disservizi elettrici, e al contempo consentire la trasmissione delle informazioni raccolte verso una piattaforma centrale, una sorta di banca dati, a supporto della gestione degli asset e della continuità del servizio elettrico.